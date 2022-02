Jetzt lockt sogar Aldi mit DAZN-Sonderangebot

Anzeige

In dieser Woche startet die Champions League ins Achtelfinale. Wer das live miterleben möchte, kann sich bei Aldi einen Preisvorteil für DAZN sichern.

Während die Sport-Plattform DAZN zum 1. Februar 2022 die Preise für Neukunden angepasst hat, bleiben die Prepaidkarten von Aldi im Preis unverändert und bieten somit einen Preisvorteil gegenüber der direkten Buchung bei DAZN.

So zahlen sie auf das Aldi-Preisversprechen ein:

Ob Bundesliga, UEFA Champions League oder das Beste aus den US-Ligen wie NFL oder NBA – bei der Sport-Plattform DAZN kommen Sportfans auf ihre (gestiegenen) Kosten. Zum 1. Februar hat DAZN nun die Preise erhöht (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Alle Neukunden und Abonnenten, die ihre beendete Mitgliedschaft reaktivieren, zahlen jetzt 29,99 statt 14,99 Euro im Monat (im Jahresabo 24.99 Euro monatlich).

Das gilt jedoch nicht für die Prepaidkarten von Aldi. Hier profitieren sowohl Neu- als auch Bestandskunden von einem entscheidenden Vorteil. Denn bei dem Discounter sind die Gutscheinkarten für die Sport-Plattform von Preiserhöhungen vorerst ausgenommen. Nach dem Kauf haben sie dabei eine Gültigkeit von drei Jahren und behalten ihren Wert in vollem Umfang. So kostet die Nutzung weiterhin 14,99 Euro im Monat.

Mit den Aldi-Prepaidkarten lässt sich der DAZN-Preis dauerhaft klein halten

Die DAZN-Prepaidkarten stehen den Kunden bei Aldi Nord und Süd in zwei Preiskategorien zur Verfügung. Die Karte für einen Monat kostet 14,99 Euro, die für drei Monate 44,99 Euro. Ein zusätzlichen Mengenrabatt in puncto Monaten gibt es hier also leider nicht. Dafür muss aber man seltener nachladen. Mit den Gutscheinen kann ein DAZN Abonnement direkt gekauft oder verlängert werden. Das Einlösen des Guthabens funktioniert bequem über www.dazn.com/redeem.

Quelle: Aldi