Sky Glass verschiebt sich

Sky Glass kommt erst später nach Deutschland. Das große Projekt eines hauseigenen Smart-TVs verschiebt sich auf einen späteren Launch-Termin, als zuletzt angenommen.

Aus wenigen Monaten könnten nun bis zu 16 Monaten Wartezeit werden, bis Sky Glass in Deutschland auf den Markt gebracht wird. Der hauseigene Smart-TV des Pay-TV-Anbieters soll nicht mehr, wie zunächst geplant bis Ende 2022 hierzulande verfügbar sein, sondern erst im Laufe des kommenden Jahres veröffentlicht, wie das Branchen-Portal „Clap“ unter Berufung auf offizielle Angaben zuerst berichtete.

Sky Glass kommt erst 2023 nach Deutschland

Der Sinneswandel verwundert ein bisschen, da es erst kürzlich, zur Verkündung des Sky-Glass-Starts in Irland am 25. August (DIGITAL FERNSEHEN berichtete), auf DF-Anfrage hieß, dass ein Launch in der zweiten Jahreshälfte 2022 bevorstehe. Anscheinend ist man in Unterföhring nun aber ins Zweifeln gekommen, ob es die richtige Marktstrategie ist, in Deutschland in Kürze mit dem nahezu kabellosen Smart-TV an den Start zu gehen.

Der erste Fernseher von Sky setzt voll auf die Karte Internet-Anschluss, anstatt auf Kabel oder Satellit, auch wenn die technischen Voraussetzungen für einen „klassischen“ Betrieb“ ebenfalls vorhanden sind.

Hintergründe unklar

Was Sky Deutschland zu der nun getroffenen Maßnahme bewogen haben könnte, ist aktuell nicht bekannt. Eine direkte Anfrage zum Thema seitens DF, blieb zunächst unbeantwortet. Nach dem Launch im Oktober 2021 im Vereinigten Königreich gab es jedoch ziemlich unvermittelt Kritikpunkte, die Sky erst einmal per Update lösen musste .

Lesen Sie hierzu auch den DIGITAL FERNSEHEN-Artikel: „Update für Sky Glass soll Kinderkrankheiten in den Griff kriegen“.

Das Launch-Datum für Irland hat dann natürlich die Hoffnungen genährt, dass es in Deutschland auch bald so weit sein könnte. Nun müssen sich interessierte Käufer aber noch eine recht unbestimmte Zeit lang gedulden.

