Zwei neue Sky-Sender ab April

Kurz nach der Ankündigung des Sendestarts von Sky Sport F1 (DIGITAL FERNSEHEN berichtete) stehen direkt die nächsten beiden neuen Sky-Sender vor der Tür: Sky Comedy und Sky Crime.

Wie DF bereits Anfang 2021 verkündete, stehen dieses Jahr ganze fünf Senderstarts bei Sky an. Mit dem heutigen Tag sind drei Kandidaten davon bereits abgehakt. Denn an diesem Montag verkündet Sky den Start von Sky Comedy und Sky Crime ab 1. April. Die beiden neuen Kanäle werden auf allen Plattformen linear und on demand verfügbar sein.

Auf Sky Crime wird beispielsweise die Sky-Verfilmung des Wirecard-Skandals laufen. Das Serienformat trägt den einleuchtenden Namen „Wirecard“. Die begleitende Produktion einer Doku wurde in Kooperation mit dem öffentlich-rechtlichen RBB realisiert. Die Dreharbeiten waren laut Ausführungen der Produzentin Gabriela Sperl der Serie stark von Corona-bedingten Einschränkungen betroffen. Außerdem wird es ein vierteiliges Format über den Krankenhaus-Massenmörder Nils Högel geben.

Sky Comedy hingegen wird zum Beispiel Heimat für Thomas Hermanns „Quatsch Comedy Club“. Keine weiteren Informationen gab es heute zunächst über die beiden noch verbliebenen, für 2021 angekündigten neuen Programme Sky Documentaries und Sky Nature. Angesichts der drei Senderstarts innerhalb der nächsten sechs Wochen ist es nicht unwahrscheinlich, dass man sich bei Sky diese beiden Kandidaten für die Jahreshälfte aufbewahrt.

Die Pressekonferenz ist noch im Gange. Weitere Informationen über die neuen Sky-Sender und weitere interessante Pläne des Pay-TV-Anbieters lesen Sie in Kürze hier bei DIGITAL FERNSEHEN.