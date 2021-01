Diese Sky-Sender starten 2021

Anzeige

2021 wird für Sky-Kunden gleich fünf neue Sender parat halten. Einer davon dürfte schon bald starten.

Der Sendebeginn Sky Sport F1 ist maximal noch gut zwei Monate entfernt. Im Dezember hieß es, dass „pünktlich zum Saisonbeginn der erste lineare Formel 1-Sender im deutschen Fernsehen an den Start gebracht“ werde. Der Rennzirkus nimmt aller Voraussicht nach am 18. März den Betrieb wieder auf. Dies gilt natürlich vorbehaltlich etwaiger Verschiebungen coronabedingter Natur, die in diesen Zeiten stets einkalkuliert werden müssen. Ohne Formel 1 würde Sky Sport F1 freilich wenig Sinn machen.

© Sky Deutschland

Sky Comedy, Documentaries, Crime und Nature kommen NICHT schon im Februar

Aber die Königsklasse des Motorsports ist ja bei weitem nicht alles. Gleich vier weitere Sender stehen 2021 noch in den Startlöchern. Ende Juni des letzten Jahres kündigte der Pay-TV-Anbieter auch noch Sky Comedy, Crime, Documentaries und Nature an (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Als absehbar war, dass in 2020 keiner der vier Kanäle mehr starten wird, sah sich Sky Chef Devesh Raj dazu bewogen, zu bestätigen, dass es bis spätestens Ende 2021 so weit sein wird (DF-Bericht hierzu). Bis zum jetzigen Zeitpunkt blieb es jedoch noch recht ruhig um die neuen Sender. Lediglich die inoffizielle Seite „sky-angebote.info“ veröffentlichte kürzlich Spekulationen, ohne Angaben von Quellen.

Die dortigen Mutmaßungen, dass zwei dieser Sender – namentlich Sky Comedy und Sky Crime – bereits im Februar starten, bestätigten sich auf DF-Anfrage bei Sky nicht. Von dort heißt es weiterhin, dass alle vier Kanäle „im Laufe des Jahres“ aufgeschaltet werden. Hier noch einmal die ersten Sky-Infos zu den vier neuen Sendern:

Sky Crime

Vorwiegend internationale True Crime Programme werden bei Sky Crime laufen. Zuschauer dürfen sich dabei auf Einblicke in die Fälle berüchtigter Serienmörder freuen – und auf schlaflose Nächte.

Sky Nature

Der Natursender wird die Heimat unglaublicher Tier- und Umwelt-Dokumentationen aus der ganzen Welt sein, mit naturkundlichem Programm, das sich der Erforschung der Schönheit und Wunder der Natur widmet.

Sky Documentaries

Der zweite Dokukanal Sky Documentaries wird eine Mischung aus Dokumentarfilmen in Spielfilmlänge und Serien, die herausfordern, provozieren und unterhalten bieten. Dabei wird der Sender ein breites Spektrum an Themen aus den Bereich Sport, Geschichte und Biografien abdecken.

Sky Comedy

Der Komödiensender Sky Comedy wird schließlich die beliebtesten lokalen und internationalen Comedy Serien zeigen.