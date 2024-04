ZDF legt X-Account still

Das ZDF folgt anderen Medienhäusern in Deutschland und stellt die Aktivitäten seines Hauptkanals auf der Plattform X ein. Andere Accounts sollen weiterhin bespielt werden.

Das ZDF hat auf eine Anfrage der dpa bestätigt, dass der Sender seinen Hauptaccount @ZDF nicht mehr mit Inhalten versehen wird. Der letzte Eintrag datiert auf den 25. März diesen Jahres, der Account sei nicht mehr aktiv. Die sendereigenen Twitter- beziehungsweise X-Accounts unterlägen wie alle Social-Media-Aktivitäten des Senders einem kontinuierlichen Controlling mit Blick „beispielsweise auf Zielgruppe, Performance und Entwicklung der jeweiligen Plattform“. Sollten demnach Accounts entsprechende Ziele nicht erreichen oder genannte Kriterien nicht erfüllen, würden diese eingestellt, wie es weiter hieß. Das ZDF wolle aber trotzdem X weiterhin nutzen, mit einem Nachrichtenangebot und mit Unternehmensnews – allerdings nicht mehr über den Hauptaccount. Welche anderen Accounts außer @ZDF von der Deaktivierung durch das ZDF betroffen sein werden, wird sich zeigen. Neben dem Hauptkanal gibt es zum Beispiel noch die weiteren Accounts @ZDFMagazin, @Sportstudio, @MaybritIllner oder auch @heuteshow.

Der Milliardär Elon Musk hatte 2022 die Plattform Twitter übernommen und in X umbenannt. Er setzte Änderungen in Bezug auf die Regeln der Plattform bzw. der möglichen Beiträge durch und entsperrte auch einige auf Twitter noch gesperrte Accounts. Zunehmend legte er sich auch medienwirksam mit ehemaligen Werbekunden an, die davon Abstand nahmen, auf der Plattform zu werben. Seit der Übernahme beklagen auch mehr und mehr Nutzende, das Angebot dort habe sich verschlechtert – unter anderem weil Musk dort Einfluss nehme. Das ZDF ist nicht das einzige Medienhaus in Deutschland, das einen solchen Weg in Bezug auf X geht. So hatte Deutschlandradio bereits Monate zuvor seine X-(Twitter)-Accounts stillgelegt. Auch Deutschlandradio führte in einem Post auf dem X-Account seines Programms Deutschlandfunk „Entwicklungen auf dieser Plattform“ an.