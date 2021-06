Loewe präsentiert neue Smart Radio-Modelle

Anzeige

Digital meets analog: Loewe erweitert sein Audio-Portfolio mit dem Klang s3 und Klang s1 um zwei neue smarte Lautsprechersysteme.

Mit dem Loewe Klang s3 und Klang s1 stellt der deutsche Unterhaltungstechnik-Hersteller seine neuen Smart Radio-Modelle vor. Beide Modelle vereinen digitale und analoge Musikwiedergabe in der modernen Optik eines schlichten Aluminium-Gehäuses. Bereits seit dem 31. Mai können Kunden das kleinere Modell Klang s1 erwerben, bevor im Laufe des Junis beide Modelle im Handel erhältlich sind.

Der Loewe Klang s1 liefert den Sound mit einer Leistung von 80 Watt, der Klang s3 sogar mit 120 Watt Gesamtmusikleistung. In Kombination mit einem Bassreflexrohr erzeugt die Anordnung der Lautsprecher laut Hersteller außerdem ein ausgewogenes Klangbild mit starken Bässen und kristallklaren Höhen.

Vorne: Loewe Klang s1; Hinten: Loewe Klang s3

Smarte Audio-Wiedergabe

Beide smarten Lautsprechersysteme verfügen nicht nur über Internetradio und DAB/DAB Plus-Tuner, sondern haben Musikstreaming-Dienste wie Amazon Music, Deezer oder Spotify Connect gleich mit an Bord. Zudem kommt das größere Modell Klang s3 mit einem CD-Slot. Darüber hinaus ist das kabellose Streamen via Bluetooth möglich. Auch per USB-Verbindung lassen sich Musikdateien zuspielen.

Beim Design hat der Hersteller außerdem Wert auf die Wirkung im Raum Wert gelegt. Einerseits soll sich das größere Modell Klang s3 durch seine schlanke und schlichte Optik gut in seine Umgebung einfügen. Andererseits benötigt das kompaktere Modell Klang s1 weniger Platz und stelle so laut Hersteller die minimalistische Lösung für kleinere Räume dar. Das besonders große Display ermöglicht zudem eine benutzerfreundliche Bedienung.

Oben: Loewe Klang s1; Unten: Loewe Klang s3

Preise und Verfügbarkeit der Geräte

Interessierte können den Smart Radio Loewe Klang s1 ab sofort für eine unverbindliche Preisempfehlung von 459,00 Euro im Fachhandel erwerben. Der Klang s3 ist laut Unternehmen ab Juni für eine unverbindliche Preisempfehlung von 679,00 Euro erhältlich.