WM 2022 in UHD HDR: Mit welchen MagentaTV-Geräten klappt’s?

Diesen Mittwoch hat die Deutsche Telekom einen Ausblick auf die Fußball-WM 2022 bei MagentaTV gegeben und angekündigt, das komplette Turnier in UHD HDR zu präsentieren. DIGITAL FERNSEHEN hat nachgefragt, welches Equipment dafür vonnöten ist.

Die Weltmeisterschaft 2022 in Katar gibt es in vollem Umfang nur bei der Telekom zu sehen. Die Turnier ist zudem über MagentaTV komplett in UHD HDR zu bestaunen – ebenfalls exklusiv. ARD und ZDF halten sich ja bekanntlich, was UHD und Sport angeht, vornehm zurück und werden von dieser Linie auch bis zur WM im Winter nicht abweichen.

Mit welchen MagentaTV-Geräten kann man die WM 2022 in UHD sehen

Auf Seiten der Telekom stellt sich in puncto UHD aber auch die Frage nach den Ausspielwegen: Bereits zur EM im letzten Jahr gab es ein UltraHD-Komplettangebot, dieses war jedoch beschränkt auf Nutzer der MagentaTV Media Receiver und TV-Boxen. Für die App und den MagentaTV-Stick gab es noch kein entsprechendes Angebot. Dies ist nach jetzigem Stand auch immer noch so, wie ein Telekom-Sprecher auf Nachfrage bestätigte. Neu hinzu gekommen ist in der Zwischenzeit die neue Premium-TV-Box MagentaTV One.

Allerdings arbeite man fieberhaft daran, den Stick und die App bis zum WM-Start im späten November 2021 UHD-fähig zu machen. Ziel sei es, die Spiele 2022 in UHD HDR auf allen Empfangswegen anbieten zu können, wie es auch das erklärte Vorhaben des bald scheidenden TV-Chefs Michael Schuld im Vorlauf der EM 2021 war.

UHD-HDR-fähig zur WM – Die neue Premium TV-Box MagentaTV One. Bild: Deutsche Telekom

UHD-HDR-fähig zur WM -Die MagentaTV Box ©Telekom

ebenfalls UHD-HDR-fähig zur WM sind die Media-Receiver-Modelle. © Telekom

Der MagentaTV-Stick soll bis zur WM 2022 UHD-fähig sein. © Telekom

Gleiches, wie für den Stick, gilt auch für die MagentaTV-App© Telekom Die MagentaTV-Geräte in der Übersicht

Gruppenauslosung live

Bereits am 1. April zeigt MagentaTV die Gruppenauslosung zur FIFA WM 2022 live aus Katar. Neben dem Gastgeber werden bei der Auslosung 31 Teams auf vier Lostöpfe verteilt, um die acht WM-Gruppen der Vorrunde zu ermitteln. Die Übertragung mit Wolff Fuss und Michael Ballack startet um 17.30 Uhr und ist über den Sender #dabeiTV bei MagentaTV zu sehen. Thomas Wagner wird als Live-Reporter vor Ort mit exklusiven Interviews erste Reaktionen zur Auslosung einfangen.

Abschließen fügt Michael Hagspihl, Senior Vice President Global Strategic Projects and Marketing Partnerships der Telekom: „Mehr WM geht nicht. Wir bieten Fußballfans das umfangreichste WM-Paket auf dem deutschen Markt. Das sind über 200 Stunden Live-Programm“.

