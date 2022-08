Sky bringt den Radioplayer jetzt für alle Sky-Q-Receiver

Anzeige

Nach dem Radioplayer Launch auf der IPTV Box (DIGITAL FERNSEHEN berichtete) ist die App nun auch auf allen Sky Q Receivern in Deutschland und Österreich verfügbar.

Dank einer unschlagbaren Auswahl aus über 30 Genres und 2.300 deutschen Radiosendern sollte für jeden Musik-Fan das Richtige dabei sein. Es sind alle relevanten öffentlich-rechtlichen und Privatsender aus Deutschland vertreten. Lieblingssender können Kunden auch als Favoriten abspeichern, um sie beim nächsten Hörgenuss schnellstmöglich wieder aufzufinden.

Sky ist nach eigenen Angaben stets darauf bedacht, das Portfolio stetig zu erweitern, sowie mit neuen Partnerschaften das Angebot laufend anzupassen, um so den Kundenwünschen gerecht zu werden. Die Ausweitung der Verfügbarkeit der Radioplayer-App auf alle Sky-Q-Receiver hat nun aber doch gut drei Monate in Anspruch genommen. Dem eigenen Anspruch einer All-in-one-Plattform mit Fernsehen, Streaming und Apps wird man noch etwas gerechter. Auch auf Sky Glass soll die App in Zukunft dann noch laufen. Daraus wird aber bekanntlich vor 2023 erst einmal nichts.

Über Radioplayer

Der Radioplayer ist der offizielle Aggregator der öffentlich-rechtlichen wie privaten Radiosender in Deutschland. Mit seiner Datenbank zur Anbindung unterschiedlichster stationärer wie mobiler Endgeräte operiert er mit dem Ziel, den Empfang der besten deutschen Radiostationen und Audio-Anbieter jederzeit und ortsunabhängig zu gewährleisten. Den Rundfunkangeboten in Deutschland stellt das Non-Profit-Unternehmen die technische Plattform zur Verfügung, um ihre Auffindbarkeit im Hinblick auf neue Technologien sicherzustellen und zu optimieren.

