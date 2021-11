15 Jahre RTL-Pay-TV: Die Pläne für die Spartenkanäle RTL Crime, Living und Passion

Anzeige

Ende 2006 startete auch RTL seine digitalen Pay-TV-Spartenprogramme. Die Verbreitung von RTL Crime, Passion und Living startete via Astra. Kabel (Unitymedia, Kabel BW) und IPTV (Hansenet, T-Com T-Home-Paket) folgten kurze Zeit später (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Bis 2018 waren die Sender auch über Sky zu beziehen. Doch dann konnte man keine Einigung über eine Verlängerung erzielen (DF-Bericht hierzu).

15 Jahre RTL Crime, RTL Living und RTL Passion – 15 Jahre Krimi-Geschichten, große Gefühle und Lifestyle im Pay-TV. Bei RTL freut man sich nach eigenen Angaben sehr, „diese thematische Vielfalt bereits seit so vielen Jahren anzubieten und mit Geo Television und Geo Wild immer weiter auszubauen“. Doch das soll es bei den Spartenkanälen noch lange nicht alles gewesen. Denn Programmvielfalt will man auch im 16. Jahr bieten:

RTL Crime

RTL Crime zeigt im Frühjahr 2022 zum Beispiel die südafrikanische Krimiserie „Reyka“ (AT), über die Profilerin Reyka Gama (Kim Engelbrecht), die im Fall eines brutalen Serienmörders ermittelt. Oder die hochgelobte israelische Thriller-Serie „Line in the Sand – Polizei am Abgrund“, die im Februar 2022 präsentiert wird. In seinem Heimatland sorgte das Crime-Drama um einen Ermittler auf moralischen Abwegen für Rekordquoten.

RTL Living

Bei RTL Living wird es beim Weihnachtsspecial „Nigellas Weihnachten – Kochen, essen, leben“ bereits kommenden Montag (20.15 Uhr) zu Nikolaus besonders festlich. Auch das zweiteilige Special „Jamie Oliver: Together – Weihnachten zusammen“ am 16. und 23. Dezember, um 20.15 Uhr, garantiert kulinarische Festtagsfreuden.

RTL Passion

RTL Passion präsentiert im neuen Jahr „Threesome – Ein Dreier mit Folgen“ (Do., 6. Jan., 20.15 Uhr). In der schwedischen Dramaserie gibt sich ein junges Paar aus Neugier einem Dreier mit einer anderen Frau hin und hat die Konsequenzen nicht bedacht. Wird ihre „perfekte“ Beziehung daran zerbrechen oder finden sie einen Weg aus dem Chaos der Emotionen?

In „Das Liebeskarussell“ ab 14. Februar 2022, um 20.15 Uhr, wird Moderatorin Evelyn Burdecki zu Amor. Pünktlich zum Valentinstag liegt in 16 Folgen Liebe in der Luft. Die quirlige Blondine lädt dabei fünf Single-Ladys zu sich ein und steht ihnen bei der Traumprinz-Suche mit Rat zur Seite.