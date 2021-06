Deutschland gegen Ungarn heute live im TV und Stream – auch in UHD

Anzeige

Das letzte Spiel der EM-Vorrunde in Gruppe F für Deutschland gegen Ungarn steht heute an: Hier gibt es die Partie live im TV und Stream zu sehen.

Mit der richtigen Balance zwischen Offensive und Defensive will die deutsche Fußball-Nationalmannschaft im letzten EM-Gruppenspiel gegen Ungarn die Qualifikation für das Achtelfinale sicherstellen. Am Mittwoch, 23 Juni 2021, richten sich die Blicke der Fußballfans auf die Entscheidungen in den Gruppe E und F. Ab 18.00 Uhr steht die Partie Slowakei gegen Spanien auf dem Programm, ab 21.00 Uhr folgt Deutschland gegen Ungarn.

Deutschland gegen Ungarn im ZDF

ZDF-Moderator Jochen Breyer und ZDF-Experte Christoph Kramer begrüßen die Zuschauerinnen und Zuschauer um 17.05 Uhr aus der „sportstudio live“-Arena auf dem Mainzer Lerchenberg zum letzten EM-Gruppenspieltag. Als Gesprächsgast kommt der ehemalige spanische Nationalspieler Gaizka Mendieta hinzu. Der dreimalige Europameister Spanien braucht im Gruppenfinale gegen die Slowakei in Sevilla einen Sieg, um sicher das Achtelfinale zu erreichen. Béla Réthy ist Live-Reporter der Partie.

Ab 20.00 Uhr steht dann das dritte Spiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei dieser EM im Fokus. An der Seite von Jochen Breyer geben die ZDF-Experten Christoph Kramer und Per Mertesacker ihre Einschätzungen, wie das Team von Bundestrainer Joachim Löw gegen Ungarn erfolgreich sein kann. Für Analysen steht zudem Taktik-Experte Peter Hyballa im Studio bereit. Und Katrin Müller-Hohenstein meldet sich aus München mit den letzten Neuigkeiten rund um die deutsche Nationalmannschaft. Live-Reporter ab 21.00 Uhr ist Oliver Schmidt, an seiner Seite Co-Kommentator Sandro Wagner. Das deutsche Team geht als Gruppenzweiter mit drei Punkten in das Spiel gegen Ungarn, während parallel Titelverteidiger Portugal mit ebenfalls drei Punkten gegen den Weltmeister und Gruppenersten Frankreich spielt. Im Anschluss an das Live-Spiel mit der deutschen Mannschaft sendet das ZDF eine Zusammenfassung der Parallelpartie.

Deutschland – Ungarn ist auch im Livestream auf sportstudio.de zu verfolgen, anschließend finden sich dort die Highlights des Spiels sowie Interviews im Video. Und wer dieses EM-Duell live im ZDF verpasst hat, für den bietet das ZDF ab 1.10 Uhr das letzte Vorrundenspiel noch mal in voller Länge.

Das letzte Gruppenspiel bei Magenta TV

Abonnenten von Magenta TV können als einzige sämtliche Spiele der Europameisterschaft live und in voller Länge verfolgen. Der Entertainment-Service der Telekom bietet zudem den Empfang in UHD-Qualität an.