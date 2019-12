Die Live-Sport Weihnachts-Highlights bei Sky

Von Golf, über Handball, bis selbstverständlich hinzu Fußball laufen bei Sky diesen Dezember noch über 200 Live-Sport-Events. Zwischen den Jahren wird außerdem in Sonderprogrammierungen auf die Höhepunkte des Sportjahres zurückgeblickt.

In der Fußball-Bundesliga stehen noch insgesamt vier Spieltage bis zur Winterpause auf dem Programm. Bei nur noch drei ausstehenden Advents-Wochenenden wird schnell klar, dass auch noch eine englische Woche ansteht. Am 17. und 18. Dezember findet der 16. Spieltag ausnahmsweise an einem Dienstag und Mittwoch statt. Ganz ähnlich wie die Premier League es aktuell in dieser Woche – ebenfalls live auf Sky – macht.

Die Spieltage 14, 15 und 17 werden wie gewohnt an den kommenden drei Wochenenden ausgetragen. Der Kampf um die Herbstmeister-Krone ist dabei diesmal so spannend wie lange nicht mehr. Wie bereits erwähnt zeigt Sky auch noch die englische Premier League live. Die macht im Gegensatz zur Bundesliga jedoch keine Winterpause. Im Gegenteil: Vom 26. Dezember, dem sogenannten Boxing Day, an werden innerhalb von nur acht Tagen insgesamt drei Spieltage absolviert.

Als besonderen Service macht Sky die Original Sky Konferenz am Boxing Day ausnahmsweise für alle Abonnenten in Deutschland und Österreich unabhängig von den gebuchten Paketen empfangbar und strahlt die Boxing Day Konferenz neben Sky Sport 1 HD auch auf Sky 1 HD aus – präsentiert von Extra, dem neuen Treueprogramm von Sky. Auch an allen weiteren Spieltagen vor und nach Weihnachten überträgt Sky die Premier League natürlich live – ausgewählte Topspiele sogar in UHD.

Live-Sport bedeutet bei Sky nicht nur Fußball

Am 11. Dezember heißt es beim Golf President’s Cup: USA gegen den Rest der Welt (außer Europa). Die zwölf besten US-Amerikanischen Golfer, darunter Tiger Woods, treffen im Royal Melbourne Golf Club auf zwölf Kontrahenten vom anderen Teilen der Welt – die europäischen Spieler ausgenommen. Sky überträgt an allen vier Turniertagen live und exklusiv.

Die Handball-Bundesliga wiederum ahmt den englischen Fußball nach. Zumindest wenn es um die Spielansetzungen geht. Denn ab dem 19. Dezember zeigt Sky rund um die Feiertage an zehn Tagen Live-Handball aus Deutschlands Elite-Klasse. Insgesamt werden während der Handball-Festtage zu sieben Anwurfzeiten mit sechs Konferenzschaltungen und insgesamt 29 Begegnungen (auch einzeln) live übertragen. Am 26. Dezember strahlt Sky die Konferenz mit den ersten vier Partien des 19. Spieltags zudem live im Free-TV auf Sky Sport News HD aus.

Darüber hinaus zeigt Sky Sport neben den Live-Sport-Highlights zwischen Weihnachten und Neujahr noch einmal die Wiederholungen unvergessener Sport-Highlights des Jahres – darunter das historische Wimbledon-Finale zwischen Nowak Djokovic und Roger Federer, Jürgen Klopps Triumph in der UEFA Champions League oder dem legendären Sieg von Tiger Woods beim Masters in Augusta. Zudem zeigt Sky Sport alle Highlights aus der Bundesliga-Hinrunde, die schönsten Tore in der Sendung „Bundesliga Budenzauber“ sowie die Top-Spiele der Hinspielserie in voller Länge.

Auch Sky Sport News HD blickt im Rahmen der News-Berichterstattung durch themenbezogene Rückblicke auf das Sportjahr zurück. Zudem zeigt der Sender verschiedene Sonderformate wie ein Weihnachtsspecial von „Eine Liga für sich – Buschis Sechserkette“ oder die zweiteilige HBO Box-Dokumentation „What’s my Name: Muhammad Ali“