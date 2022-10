Halloween-Programm 2022: Das läuft im Free-TV

Anzeige

Das TV-Programm zu Halloween 2022 quillt nicht unbedingt über vor Horrorfilmen. Was heute im Fernsehen thematisch passt, gibt es hier auf einen Blick zu sehen.

Am Halloween-Abend 2022 sieht das Programm im Free-TV für Fans der schaurigen Nacht eher mau aus. Die Privatsender zeigen unbeirrt ihr Wochenprogramm und selbst im Spartenprogramm findet sich nur wenig gebührende Halloween-Unterhaltung.

Damit nach selbiger nicht auch noch gesucht werden muss, hat DIGITAL FERNSEHEN die tauglichsten Programmierungen zusammengefasst:

„Die Addams Family“ auf Super RTL

Die schräge Grusel-Familie Addams gehörte mal zu jeder Gothic-Grundausbildung. Mittlerweile ist der Film von 1991 mit den ikonischen Darstellungen von Raul Julia, Anjelica Huston und Christina Ricci aber nicht mehr allen jungen Leuten ein Begriff.

Eine Bildungslücke, die sich am heutigen Halloween-Tag trefflich schließen lässt: Arte zeigt „Die Addams Family“ um 20.15 Uhr. Bei Sky-Streamingdienst Wow gibt es den Film zudem im Halloween-Bereich auf Abruf und darüber hinaus auf dem Sondersender Sky Cinema Spooky HD im Pay-TV zu sehen.

„Eine Leiche zum Dessert“ auf Arte

Ein prominenter Cast um „Columbo“-Legende Peter Falk spielt in „Eine Leiche zum Dessert“ die Klischees mörderischer Dinner-Parties an die Wand. Dazu gibt es Donner, Blitz und absichtlich-mottenkistige Schreckmomente wie bei Edgar Wallace oder Scooby Doo.

Der diabolische Gegenspieler der Protagonisten ist dabei niemand geringerer als Filmegende Turman Capote – genau wie die ebenfalls involvierten Mimen Peter Sellers, Alec Guiness und Maggie Smith eine absolute Größe vergangener Jahre. Arte zeigt die bissige Persiflage mit passender Gruselvilla-Stimmung am Halloween-Abend um 20.15 Uhr.

„Stephen Kings Es“ auf ProSieben Maxx

Der TV-Zweiteiler „Es“ nach dem Horror-Wälzer von Stephen King ist längst ein moderner Klassiker. Nicht zuletzt aufgrund der Verkörperung des alptraumhaften Clowns Pennywise durch den Briten Tim Curry („Rocky Horror Picture Show“).

ProSieben Maxx zeigt heute ab 20.15 Uhr beide Teile von „Es“ am Stück. Wer die noch gar nicht so alte Neuverfilmung von 2017 mit Bill Skarsgard im Clownskostüm sehen will, kann dies aktuell bei den Streamingdiensten Amazon Prime Video und Wow tun.

„The Fog – Nebel des Grauens“ auf Tele 5

Dass es „The Fog“ in die Liste mit Filmtipps für Halloween schafft, zeigt eigentlich nur, wie spärlich thematisch passende Filme heute im TV zu sehen sind. Zwar gilt der Film von 1980 aus der Feder von Horror-Pionier John Carpenter mittlerweile als Klassiker – doch so großartig wie der erste „Halloween“-Streifen von Carpenter ist „The Fog“ sicherlich nicht.

Zum Trost gibt es heute um 23.35 Uhr bei Tele 5 in „The Fog“ auch die junge Jamie Lee Curtis zu sehen, die bereits seit 44 Jahren das berühmteste Gesicht des Halloween-Schreckens ist: Als Laurie Strode trat Curtis zum ersten mal 1978 auf und kehrte im laufenden Jahr 2022 erst wieder mit „Halloween Ends“ in ihrer Paraderolle als „Scream-Queen“ zurück. Die jüngste Auskopplung des Horror-Franchises gibt es derzeit bei Wow auf abruf und heute auf Sky Cinema Halloween im linearen Pay-TV.

