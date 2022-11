HD+ UHD Highlights: NFL, Bundesliga, WM-Test und mehr

Anzeige

Premiere: Das erste NFL-Spiel auf deutschem Boden überträgt ProSieben UHD live. Weitere HD+ Highlights sind das Bundesligaspiel Mönchengladbach gegen Dortmund, das letzte deutsche Länderspiel vor der WM 2022 gegen Oman, und FC Köln gegen OGC Nizza im Europapokal.

NFL-Deutschlandpremiere Seattle gegen Tampa Bay in UHD

ProSieben UHD zeigt am Sonntag, den 13. November, um 14 Uhr live die NFL-Partie der Seattle Seahawks gegen die Tampa Bay Buccaneers, das erstmals in der NFL-Geschichte auf deutschen Boden in München ausgetragen wird. Quarterback-Legende Tom Brady tritt bei den Buccaneers an. In dieser Saison trägt die NFL noch weitere drei Spiele auf internationalem Rasen aus.

Europapokal: 1.FC Köln gegen OGC Nizza

Für den 1. FC-Köln ist es das Endspiel in der UEFA Europa Conference League. Gegen OGC Nizza geht es um den Einzug in die K.O. Runde. Beim letzten Aufeinandertreffen konnten die Kölner bei einem leistungsgerechten Unentschieden einen Punkt aus der französischen Hafenstadt mit ins Rheinland nehmen. Das Rückspiel ist entscheidend. Am Donnerstag, den 3. November, um 20.15 Uhr wird die Partie live bei RTL UHD übertragen.

Bundesliga: Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund

Am letzten Spieltag vor der zweimonatigen Winterpause steht ein Borussen-Duell an: Borussia Mönchengladbach trifft im Top-Spiel des 15. Spieltags auf Borussia Dortmund. Moderiert wird die Partie von Matthias Opdenhövel, Wolff-Christoph Fuss und Andrea Kaiser. Los geht’s am 11. November ab 19 Uhr in Sat.1 UHD auf ProSiebenSat.1 UHD. Mit Bayern München – Werder Bremen gibt es bereits drei Tage zuvor, am 8. November, ein weiteres Bundesliga-Spiel bei Sat.1 (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Die UHD-Ausstrahlung erfolgt hier aber übe Sky.

WM-Testspiel: Oman gegen Deutschland

Die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick trifft am 16. November in Maskat auf Gastgeber Oman. Bei der Generalprobe vor der Weltmeisterschaft kann die Mannschaft bei sommerlichen Temperaturen ihr Können unter Beweis stellen und nochmal an den letzten Stellschrauben vor dem Turnier feilen. Die Live-Übertragung des Länderspiels beginnt ab 17 Uhr bei RTL UHD. Anpfiff ist um 18 Uhr.

