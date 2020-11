Mike Tyson gegen Roy Jones Jr. – so gibt es den Box-Hit heute zu sehen

Anzeige

„Iron Mike“ steigt wieder in den Ring: Der furioseste Schwergewichtsboxer des vergangenen Jahrhunderts steht für satte Action im Ring ohne viel taktisches Geplänkel. Ob Tyson 15 Jahre nach seinem letzten Profikampf heute nacht gegen Roy Jones Jr. seinem Legendenstatus immer noch gerecht wird, kann im Pay-TV verfolgt werden.

Mike Tysons glorreicher Knockout-Marathon liegt mittlerweile über 20 Jahre zurück – und doch kennt heute immer noch nahezu jedes Kind den afroamerikanischen Jahrhundert-Boxer aus Brooklyn mit der markanten Gesichtstätowierung. Das mag einerseits daran liegen, dass „Iron Mike“ im Ring zu unterhalten wusste wie kaum ein anderer, manche kennen Tyson vielleicht aber auch nur aus seinen Filmauftritten neben Action-Stars wie Steven Seagal („China Salesman“, 2017) oder Donnie Yen („Ip Man 3“, 2015).

Mittlerweile hat Mike Tyson stattliche 54 Lenze auf dem Buckel und steigt gegen Oldie-Kollegen Roy Jones Jr. wieder in den Ring. Letzterer war aber zumindest bis 2018 noch im Boxgeschäft aktiv, während „Iron Mikes“ letzter Profikampf bereits 15 Jahre zurückliegt.

Wo gibt es den Kampf Tyson gegen Roy Jones Jr. live?

Sky überträgt den Showkampf zwischen den beiden Boxlegenden live. Kunden, die Sky über einen Receiver und Smartcard empfangen, können das Event bestellen und live dabei sein. Unter der Bestellnummer 130 kann das Box-Comeback des Jahres ab sofort zum Preis von 20 Euro entweder online unter sky.de/boxen oder telefonisch unter der Nummer 089/99727980 bestellt werden.

Die große Box-Nacht bei Sky

Am Samstagabend und in der Kampfnacht stimmt Sky die Zuschauer ab 22.30 Uhr auf Sky Sport 3 mit den Dokumentation „What’s My Name: Muhammad Ali“ (Teil 1 & 2), „Mike Tyson vs. Roy Jones Jr. – Die Doku zum Kampf“ (ab 01.30 Uhr) und ab 02:30 Uhr mit der Pre-Show auf auf das Duell ein. Die halbstündige Vorberichterstattung wird für alle Sky Abonnenten mit Sport Paket freigeschaltet sein. Ab 3.00 Uhr sehen Besteller des Tickets dann die Live-Übertragung der Veranstaltung im Staples Center in Los Angeles.

Streaming-Tipp: Wer Mike Tyson neben Steven Seagal im Actionfilm „China Salesman“ sehen will, hat derzeit bei Amazon Prime Video die Möglichkeit – der Film ist aktuell im Lizenztitel-Portofolio des Streaminganbieters enthalten.