Prime Video: 99-Cent-Aktion mit Monster-Action und brutalem Cannes-Gewinner

Im Rahmen der aktuellen 99-Cent-Aktion bei Prime Video kann man sich unter anderem den meisterhaften und verstörenden Cannes-Gewinner „Titane“ aus dem vergangenen Jahr sichern.

„Titane“ erzählt die Geschichte einer Serienmörderin, die nach einem Autounfall eine besondere Vorliebe für Fahrzeuge entwickelt und nach einem Gewaltausbruch eine neue Identität annimmt. Bei Amazon können sich alle Prime-Kunden das harte Meisterwerk derzeit zum Sparpreis von 99 Cent sichern. Nach dem Ausleihen hat man 30 Tage Zeit, den Film zu streamen. Die Sparaktion läuft noch bis Sonntag.

Zu den reduzierten Titeln bei Prime Video gehört dieses Mal unter anderem auch die actiongeladene Monster-Klopperei „Godzilla vs Kong“, in der sich die beiden Kultkreaturen gegenseitig an die Gurgel gehen. Außerdem kann man für 99 Cent verfolgen, wie die Horrorfilm-Ikone Michael Myers in „Halloween Kills“ ein weiteres Mal auf einen blutigen Streifzug durch die Kleinstadt Haddonfield geht. Vergangenes Jahr war der Splatter-Streifen in den Kinos zu sehen.

Darüber hinaus versucht „Pleasure“ einen entlarvenden Blick auf die Ausbeutungen in der Porno-Industrie zu werfen und in „Die Geschichte meiner Frau“ wird der Kampf der Geschlechter in malerischen Bildern ausgetragen.

Einen Überblick über alle reduzierten Titel der aktuellen Aktion findet man hier.

