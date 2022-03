Sky im April 2022: Diese Filme, Serien und Dokus kommen neu hinzu

Anzeige

Auch im April dürfen sich Fans bester Unterhaltung bei Sky auf zahlreiche Highlights freuen. Diese Filme, Serien und Dokumentationen ergänzen schon bald das Programm von Sky, Sky Ticket und Sky Q.

Im Sky Exclusive „The Gilded Age“, einer Historienserie von „Downton Abbey“ Schöpfer Julian Fellowes, zieht die junge Marian Brook (Louisa Jacobson) mit der aufstrebenden Schriftstellerin Peggy Scott (Denée Benton) aus dem ländlichen Pennsylvania nach New York City zu ihren Tanten Agnes van Rhijn (Christine Baranski) und Ada Brook (Cynthia Nixon). Dort wird Marian ungewollt in einen sozialen Krieg zwischen ihren Verwandten und deren Nachbarn, dem skrupellosen Eisenbahnmagnaten George (Morgan Spector) und seiner ehrgeizigen Frau Bertha Russell (Carrie Coon) verwickelt. Zwischen den Regeln der Tradition und dem Anbruch eines modernen Zeitalters muss sich Marian ihren eigenen Weg bahnen. Zu sehen ab 22. April auf Sky Atlantic sowie auf Abruf über Sky Q und Sky Ticket.

Die Protagonistendes Sky Originals „Devils“, einer Finanz-Thriller-Serie basierend auf dem Roman „I Diavoli“ von Guido Maria Brera, kehren mit einer zweiten Staffel zurück. Die acht neuen Episoden erzählen die Geschichte über den stillen, aber zerstörerischen Finanzkrieg weiter, der die westliche Welt im vergangenen Jahrzehnt beinträchtigte – ein Krieg im Untergrund, gefochten mit einer der mächtigsten Waffen: Geld. In den Hauptrollen: Patrick Dempsey, Alessandro Borghi, Lars Mikkelsen und Pia Mechler. Zu sehen ab 29. April in der Originalfassung auf Abruf über Sky Q und Sky Ticket.

In „Venom: Let There Be Carnage“ trifft Tom Hardy als mutierter Antiheld auf einen übermächtigen Gegner: den Serienkiller-Mutanten Carnage (Woody Harrelson). Die Fortsetzung der Monster-Effekte-Action nach den Marvel Comics kommt trotz der scharfen Beißer der beiden Antihelden erstaunlich unblutig daher und entspinnt eine überraschend humorige Dynamik zwischen den eigentlich furchterregenden Symbionten. Inszeniert wurde die actionreiche Fortsetzung von Regisseur und Motion-Capture-Spezialist Andy Serkis, der die Figur des Gollum in „Der Herr der Ringe“ spielte. Zu sehen ab 29. April auf Sky Cinema Premieren sowie auf Abruf über Sky Q und Sky Ticket.

Wie ein Ex Cop McDonald’s um 24 Millionen Dollar betrog: Die sechsteilige HBO-Dokumentation „McMillion$“ berichtet detailliert über das manipulierte Monopoly Gewinnspiel der Fast Food Kette in den 1990er Jahren – erzählt von den Beteiligten, einschließlich der Gewinner und der ermittelnden FBI-Agenten. Zu sehen ab 15. April auf Sky Crime sowie auf Abruf über Sky Q und Sky Ticket.

Neue Serien, Shows und Dokumentationen

01.04. Harry und William – Zwei Prinzen gegen die Presse, S1 – Sky Documentaries, 20:15 Uhr

04.04. Haie des Nordatlantiks (Sky Original) – Sky Nature, 20:15 Uhr

05.04. Der Aufstieg der Nazis, S2 – Sky Documentaries, 20:15 Uhr

05.04. Annika – Mord an Schottlands Küsten, S1 – Sky Krimi, 20:15 Uhr

06.04. Billions, S6 – Sky Atlantic, 20:15 Uhr

06.04. 9-1-1: Lone Star, S3a – Sky One, 20:15 Uhr

07.04. Somebody Somewhere, S1 – Sky Comedy, 21:55 Uhr

08.04. Die Morde von Starved Rock, S1 – Sky Crime, 20:15 Uhr

15.04. McMillion$, S1 – Sky Crime, 20:15 Uhr

22.04. The Gilded Age, S1 – Sky Atlantic, 20:15 Uhr

22.04. Drew Michael: Red Blue Green – Sky Comedy, 20:15 Uhr

22.04. Whale Guardian – Sky Nature, 19:10 Uhr

24.04. La Brea, S1 – Sky One, 20:15 Uhr

25.04. Winning Time: Der Aufstieg der Lakers-Dynastie, S1 – Sky Atlantic, 20:15 Uhr

25.04. We Own This City, S1, OV – On Demand

25.04. Barry, S3, OV – On Demand

26.04. Home Ecomomics, S1 – Sky Comedy, 20:15 Uhr

29.04. Devils, S2 (Sky Original), OV – On Demand

Neue Filme bei Sky im April 2022

Sofern nicht anders angegeben laufen diese auf Sky Cinema Premieren um 20.15 Uhr.

01.04. Don’t Breathe 2

02.04. Happily – Glück in der Ehe, Pech beim Mord

04.04. Die Jahrgangsbeste

06.04. Ted Bundy: No Man of God

08.04. Escape Room 2: No Way Out (Extended Cut)

09.04. Malignant

11.04. Queen Bees

13.04. Percy

15.04. Rémi – Sein größtes Abenteuer

16.04. Paw Patrol: Der Kinofilm

17.04. Boss Baby – Schluss mit Kindergarten

18.04. Fireheart (Sky Original)

22.04. OSS 117 – Liebesgrüße aus Afrika

23.04. Old

25.04. Censor

29.04. Venom: Let There Be Carnage

Weitere Serien- und Film-Neustarts im April

04.04. Magnum P.I., S1 – Sky One, 12:00 Uhr

10.04. Madagascar – Sky Cinema Family, 18:45 Uhr

11.04. Afrikas Jäger, S1 – Sky Nature, 20:15 Uhr

14.04. Hugo Cabret – Sky Cinema Family, 18:10 Uhr

20.04. OSS 117 – Der Spion, der sich liebte – Sky Cinema Premieren, 20:15 Uhr

21.04. OSS 117 – Er ist sich selbst genug – Sky Cinema Premieren, 20:15 Uhr

27.04. School of Rock – Sky Cinema Fun, 20:15 Uhr

Quelle: Sky

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN eine kleine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.