Sportworld: Was hat die App für Sport-Liebhaber zu bieten?

Die Sportworld-App bündelt die verschiedenen Angebote im Bereich der Sport-Live-Übertragungen und will die Nutzung vereinfachen.

Die Welt des Sports besteht nicht nur aus der Bundesliga und Formel 1, sondern aus Tausenden von Sportarten, die irgendwo auf der Welt gerade stattfinden. In der früheren Welt des rein linearen Fernsehens war es schier nicht möglich, all dies in den TV-Kanälen abzubilden. Seitdem TV und Internet immer mehr verschmelzen, entstehen immer mehr Anbieter von Premium-Inhalten. Für die Zuschauer wird es immer schwieriger, hier den Überblick zu behalten. Wo bekomme ich welche Sportart zu sehen, welches Abo brauche ich hierfür? Eine Lösung musste her, die auf den Medientagen München 2023 erstmals vorgestellt wurde.

Sportworld: Eine App für alle

©B1 SmartTV GmbH – Die Darstellung auf Smart-TV und Smartphone ist sehr ähnlich und auf die jeweilige Bildschirmgröße angepasst

Genau hier kommt nun die neue App Sportworld ins Spiel, die auf ihrer Plattform alle interessierten Anbieter bündeln will. An den Wochenenden laufen dort inzwischen bis zu 400 Live-Events. Die Zuschauer können im deutschsprachigen Raum aktuell aus verschiedenen Abopaketen auswählen. So gibt es einen Monatspass für 14,99 Euro im Monat sowie auch einen Jahrespass für 179,88 Euro pro Jahr. Weitere Abrechnungsformen wie Micropayment für einzelne Spiele sind bereits in der Vorbereitung.

Gestartet wurde die Sportworld-App ursprünglich von Samsung für deren App-Store 2017. Relativ schnell merkte das Unternehmen, dass das Projekt „quasi nebenbei“ nicht zu stemmen sei. 2021 erfolgte ein Buy-Out von Samsung an die Münchner B1 SmartTV GmbH. Diese entwickelte die App extrem weiter und machte sie auch für die Nicht-Samsung-Welt (LG, Roku, Apple, Android) verfügbar. Seit Mitte 2022 wird sie in 191 Ländern angeboten, wie auch DIGITAL FERNSEHEN berichtete. 70 Prozent der Downloads erfolgen inzwischen außerhalb des deutschsprachigen Raumes.

Bekannte „Macher“

©B1 SmartTV GmbH – links im Bild ist Robert Niemann zu sehen und rechts Gerd Weiner

Bei der B1 SmartTV GmbH sind die beiden Chefs Sport-Vermarktungsprofis. Gerd Weiner war zuvor 17 Jahre lang Marketing- und Vertriebschef bei Thomson sowie Samsung. Robert Niemann kennt man in der TV-Branche unter anderem als Gründungschef der Sony Pay-TV-Sender sowie CEO der DFL Sports Enterprises GmbH (Bundesliga International). Die beiden es haben sich mit Sportworld zum Ziel gemacht, „eine Plattform für alle“ anzubieten. Quasi als „Win-Win-Situation“ für Programmveranstalter und Zuschauer. „Wir bringen den Sport zum Fan, er muss nicht mehr suchen“, so Niemann. Für ihre App sehen sie ein Potenzial für mindestens vier Milliarden Personen.

Der Firmenname B1 bedeutet „Brands first“, also Marken, Marken, Marken. Neben der Sportworld können sich die Gründer noch weitere Welten vorstellen. Sämtliche Inhalte können im jeweils eigenen, typischen Layout angeboten werden. Bestes Beispiel: Die European League or football (ELF), deren Angebote man so innerhalb der Sportworld auf einen Blick erkennt. Oder die Seiten für den Extrembergsteiger Benedikt Böhm. Denn die Sportworld möchte eine neutrale Aggregationsplattform sein, wo jeder Partner im eigenen Look & Feel auftreten kann.

Smarter Programm-Guide

©B1 SmartTV GmbH – Die einzelnen Angebote sind im Look & Feel der jeweiligen Anbieter angepasst, wodurch diese weiterhin präsent sind

Damit die Nutzer nicht den Überblick verlieren, sammelt die Sportworld die Programminformationen von mehr als 36 Sport-Anbietern im Free und Pay, darunter Wow (Sky), DAZN und Magenta Sport. Auf der Roadmap für dieses Jahr stehen viele Punkte, die das Team bei B1 SmartTV realisieren will. Beispielsweise unter dem Punkt „Content meets Technology“ mehr künstliche Intelligenz in die App zu bringen. Damit soll es dann noch einfacher werden, die passenden Sportübertragungen zu finden. Alle relevanten Sportarten bekommen eigene „Welten“ (Kanäle) auf dem Portal. Dies gilt ganz aktuell für die Champions League und die Premier League. Ebenfalls neu ist das Programm von World of Freesports. Hierbei handelt es sich um einen der sogenannten FAST-Channels der Mainstream Media AG.

Große Pläne für die Sportworld

©B1 SmartTV GmbH – Bereits heute sind bei Sportworld sehr viele Sportarten verfügbar, die bequem über das Menü anwählbar sind

Die Sportworld hat es sich zum Ziel gemacht, wirklich alle Sportarten abzudecken, sowohl Free- und Pay-Content und immer live. Dank der Multiview-Technologie gibt es bei einigen Übertragungen auch die Auswahl aus verschiedenen Perspektiven. Aktuell werden bereits mehr als 2800 Anbieter weltweit aggregiert. Nicht alle sind in jedem Land auch verfügbar. Das Streaming ist so optimiert, dass nahezu keine Verzögerung auftritt.

Denn nichts ist schlimmer für den Fan, als wenn er das Tor erst im Bild sieht, wenn andere Nachbarn längst jubeln. Die Macher der Sportworld legen auch großen Wert darauf, dass bei der Nutzung ein nahtloser Übergang zwischen der mobilen Smartphone-App und dem Smart-TV zuhause möglich ist. Unterwegs begonnene Streamings am Telefon kann man so unterbrechungsfrei zu Hause am Fernseher weiterschauen. Auch beim Umschalten zwischen den Perspektiven, Kameras und Datenkanälen ist der Switch inzwischen nahtlos.