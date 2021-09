TV Now wird RTL+: Dann wird umgestellt

Anzeige

Gestern hat RTL sein neues Markendesign mit veränderten Logos vorgestellt – und plant weitere Anpassungen: Aus dem Streamingdienst TV Now soll RTL+ werden – ein gleichnamiger TV-Sender der RTL-Gruppe musste dafür einen neuen Namen annehmen.

RTLplus hat als TV-Sender eigentlich eine lange Geschichte: Vor ziemlich genau 30 Jahren lief dort das erste mal David Lynchs Sensationsserie „Twin Peaks“ im deutschen Fernsehen. Nichts desto trotz musste der RTL-Spartensender im Rahmen der großen Marken- und Design-Auffrischung bei RTL Deutschland seinen Namen hergeben – für ein deutlich jüngeres Produkt: Das bis dato immer noch etwas unglücklich benannte TV Now, das namentlich bislang nicht so wirklich in den Kanon der RTL-Angebote passen will.

TV Now heißt in Zukunft RTL+

Da die Streamingdienste jedoch die Zukunft des multimedialen Unterhaltungsgeschäfts sind, darf TV Now nach fünf Jahren nun seinen etwas stiefmütterlich wirkenden Namen ablegen und mit RTL+ ein unmittelbar erkennbarer Teil der Markenidentität von RTL werden. Der Spartensender mit der bisherigen Schreibung RTLplus firmiert nun unter RTLup – was ein wenig an die Senderneuschöpfung VoxUp erinnert.

Startdatum für neues RTL+ steht

Der Stichtag für die Branding-Transformation von TV Now zu RTL+ steht nun auch seit gestern fest: Am 3. November wird alles umgestellt und das Streaming-Publikum bekommt die Inhalte des RTL-Streamingdienstes unter dem neuen Namen zu sehen.