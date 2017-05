"Amazon Channels" soll in Kürze auch in Deutschland starten

Bereits seit 2015 ist Amazon Channels in den USA verfügbar. In dem Dienst werden viele verschiedene Pay-TV-Sender gebündelt und können einzeln abonniert werden. Schon bald könnte das Angebot auch nach Deutschland wandern.



Über einen Start von Amazon Channels in Deutschland und England wird bereits seit geraumer Zeit spekuliert ( DF berichtete). Wie Broadband TV News nun berichtet, sollen die Vorbereitungen sehr weit gediehen sein. Zum Start sollen bereits 25 verschiedene Kanäle zur Auswahl stehen, die jedoch einzeln gebucht werden müssen.

Zuvor muss man außerdem Kunde des Amazon Prime-Programms sein. Zweck dieses Over-the-top-Dienstes sind das einfachere Abonnieren der verschiedenen Sender und kanalisierte Ausstrahlung im Browser und in Apps für TV- und mobile Geräte.



Über das sogenannte Streaming Partners Program zeigt Amazon bereits in den USA Inhalte von Sendern wie HBO, Viacom oder NBC Universal. An ähnlichen Themenpaketen werde aktuell auch in Deutschland gearbeitet. Auch Live-Sport soll dabei eine wichtige Rolle spielen. Günstig wird das aber nicht unbedingt: In den USA zahlt man für HBO zum Beispiel nach 30 Tagen Testphase 14,99 Dollar pro Monat.