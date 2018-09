EU plant Quote für europäische Amazon- und Netflix-Produktionen

Streaming-Dienste - allen voran Netflix und Amazon - sollen in der EU schon bald mindestens 30 Prozent Inhalte aus Europa zeigen müssen.



Im Gespräch mit "Variety" bei den Filmfestspielen in Venedig sagte Roberto Viola, Leiter der Direktion Kommunikation, Netzwerke, Inhalte und Technologie bei der Europäischen Kommission, dass diese neuen Regeln, die eine europäische Quote beinhalten, im Dezember Gesetz werden sollen.