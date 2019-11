Facebook hat ein neues Logo

Facebook hat überraschend ein neues Logo enthüllt. Das Design ist radikal anders als der Schriftzug des sozialen Netzwerks. Es soll den Mutterkonzern stärker von ebenjener gleichnamigen Unterabteilung unterscheidbar machen.



Das neue Logo wird daher auch nicht auf den abermilliarden Facebook-Accounts prangern, sondern beispielsweise in den erst kürzlich eingeführten Namenszusätzen ("von Facebook") bei Instagram und Whatsapp auftauchen. Das Logo des Netzwerks selbst zu ändern, wäre Mark Zuckerberg dann wohl auch doch zu heikel gewesen.