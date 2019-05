"Herz über Kopf": RTL dreht neue "Crimenovela"

RTL plant eine neue Serie über eine alleinerziehende Mutter, deren Mann spurlos verschwunden ist. Es soll eine auf 180 Folgen angelegte "Crimenovela" werden, eine Telenovela mit Schwerpunkt Crime also.



Gezeigt wird "Herz über Kopf" ab dem Herbst montags bis freitags um 17 Uhr, wie der Privatsender am Montag in Köln mitteilte, wo die Dreharbeiten am gleichen Tag begonnen haben.