Histiory nimmt "Sketch History" ins Programm

Bekante Comedians schlüpfen künftig auf History anstatt im Zweiten in die Rollen historischer Persönlichkeiten. Ab April läuft "Sketch History" auf dem Pay-TV-Dokusender.



Kein April-Scherz: Ab dem 1. April wird "Sketch History" bei History laufen. Comedians wie Matthias Matschke, Max Giermann, Alexander Schubert, Antoine Monot, Valerie Niehaus, Isabell Polak, Judith Richter, Holger Stockhaus und Carsten Strauch wandeln auf den Spuren der Geschichte.