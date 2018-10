Magische Brüder und der "Bergdoktor" bei "Verstehen Sie Spaß?"

"Verstehen Sie Spaß?", der Showklassiker im Ersten, setzt auf Duelle prominenter Gäste. Mit dabei sind diesmal die ZDF-Stars Carmen Nebel und Hans Sigl. Sie haben Filmstreiche mit der versteckten Kamera gedreht -unter erschwerten Bedingungen.



Der ZDF-"Bergdoktor" Hans Sigl stellt seinem Schauspielerkollegen und Freund Mark Keller eine Falle, Fernsehkoch Nelson Müller versalzt Pur-Sänger Hartmut Engler den Restaurantbesuch, und die ZDF-Moderatorin Carmen Nebel legt die Tochter ihres Lebensgefährten, die Sängerin Ella Endlich, herein. Die Fäden bei "Verstehen Sie Spaß?" zieht wieder Guido Cantz. Die Herbstausgabe der ARD-Unterhaltungsshow mit Filmen der versteckten Kamera und prominenten Gästen kommt an diesem Samstag (20.15 Uhr) live im Ersten.