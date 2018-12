Markteinführung der 8K-Fernseher zu früh?

Kaum sind 4K Fernseher auf dem Markt etabliert, locken Marken wie Samsung bereits mit der nächsten Generation – 8K TVs sollen noch schärfere, detailgetreuere und kontrastreichere Bilder bieten. Erste Geräte haben es auf den Markt geschafft, doch der große Erfolg scheint auszubleiben.



Bereits die Markteinführung der 4K Fernseher vor wenigen Jahre wurde skeptisch betrachtet. Zu wenig verfügbare Inhalte und zu hohe Preise schienen die neue TV-Technik für den Ottonormalverbraucher unattraktiv zu machen. Nur zaghaft stellten sich erste Verkaufserfolge sowie die Etablierung auf dem Markt ein. Entsprechend groß waren die Zweifel mit Blick auf den Marktstart der 8K Technik.



Doch nicht nur Experten, sondern auch die Hersteller selbst schienen Zweifel an einem geglückten Verkaufsstart zu haben. So verständigten sich die Konzerne innerhalb der Branche darauf, dass 8K Fernseher frühestens ab 2020 im Einzelhandel ihren Platz finden sollten. Aber gerade Samsung, eine gestandene Marke im TV-Sektor, warf die Absprachen über Bord. Im Rahmen der Berliner IFA 2018 präsentierten die Südkoreaner ihre ersten 8K-Geräte und machten die technische Weiterentwicklung publik.



Mit dem Ziel, der erste Anbieter dieser TV-Geräte zu sein, veröffentlichte Samsung im Rahmen der Messe auch den angedachten Verkaufsstart. Mitte Oktober kamen schließlich, wie versprochen, die Samsung 8K TVs. Preise ab 4000 Euro, die vor dem Kauf dazu motivieren einen Kleinkredit berechnen zu lassen (Beispiel DSL Bank: Kreditrahmen: 4000 €, Laufzeit 48 Monate Jahreszins ab 3,85%), begleiteten den Verkaufsstart ebenso wie große technische Versprechen. Samsung steckte von Anfang an viel Hoffnung in die neuen 4K Geräte, zumal der Hersteller Vertriebserfolge benötigt hätte. Gerade die Absatzzahlen im TV-Sektor können mit den Zielen von Samsung nur schwer Schritt halten.