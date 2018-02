Sony: Update für Dolby Vision ist fehlerhaft

In den USA wurden Sony-TVs schon mit einem Update für Dolby Vision versorgt. Ein Fehler, der nun dabei bemerkt wurde, könnte zu Verzögerungen in Europa führen.



Updates sollen ja eigentlich immer was Gutes sein und in Zeiten der immer mit dem Internet verknüpften Haushaltsgeräte ist man in den meisten Fällen schlichtweg auf sie angewiesen. Bei den neusten TV-Modelle von Sony hat nun scheinbar die Aktualisierung der HDR-Bildoptimierung Dolby Vision für erhebliche Probleme gesorgt.