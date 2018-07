TV-Quoten: "Aktenzeichen XY... ungelöst" klar vorn

Es gibt Sendungen im Fernsehen, zu denen das Publikum auch im Hochsommer und in der Ferienzeit findet: Der ZDF-Klassiker "Aktenzeichen XY... ungelöst" gehört eindeutig dazu.



Fast 51 Jahre ist das ZDF-Magazin "Aktenzeichen XY... ungelöst" alt, aber Ermüdungserscheinungen sind keinesfalls zu erkennen. Im Gegenteil: Am Mittwochabend verfolgten ab 20.15 Uhr 4,57 Millionen Zuschauer Rudi Cernes Sendung rund ums Thema Kriminalität. Der Marktanteil betrug 18,7 Prozent: Damit lag die Sendung weit vor der Konkurrenz.