TV-Quoten: Bis zu 4,18 Millionen sehen Europa-League-Finale

RTL und der Nischensender Nitro haben mit ihren TV-Übertragungen des Finals der Fußball-Europa League in Baku gemeinsam eine Quote von 4,18 Millionen Zuschauer erreicht.



Im Schnitt sahen am Mittwochabend bei RTL 3,19 Millionen Interessierte das 4:1 des FC Chelsea gegen den Londoner Stadtrivalen Arsenal. Den Partnersender hatten 0,99 Millionen Zuschauer durchschnittlich eingeschaltet. Die Quote von 4,18 Millionen übertraf nach RTL-Angaben sogar das Europa-League-Finale 2016 zwischen dem FC Liverpool und dem FC Sevilla (3,77 Millionen).