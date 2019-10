Videos für schnelles Streaming vorbereiten

Wer einen selbst produzierten Film zum Beispiel im Internet flüssig wiedergeben lassen möchte, sollte auf einige Grundlagen achten. So darf die Datei zum einen nicht zu groß sein, aber auch das Aus-gabeformat ist für eine Wiedergabe im Internet relevant. Was Sie sonst noch wissen sollten und wie Sie ein optimales Video für schnelles Streaming erstellen, erfahren Sie in diesem Artikel.



Video-Codecs und -formate

Es gibt eine Vielzahl von sogenannten Video-Codecs, die für die eigentliche Komprimierung des Vi-deomaterials genutzt werden. Grundsätzlich unterscheidet man zwischen Codecs, die eine möglichst hohe Qualität erhalten sollen (z.B. MPEG-2 oder H.264), und jenen, die für ein Minimum an Datenra-te konzipiert wurden (z.B. H.263 oder VP8). H.264 kann heute jedoch als Quasistandard bezeichnet werden.



Neben den Codecs gibt es verschiedene Containerformate. Diese sorgen dafür, dass verschiedene Datenströme wie Audio, Video oder auch Untertitel, Menüs oder Timecodes, zu einem zusammenge-legt werden, um einen abspielbaren Film mit synchronen Abläufen zu erhalten. Man spricht in diesem Zusammenhang auch vom Multiplexing. Die bekanntesten Containerformate sind beispielsweise MP4 (MPEG), AVI (Microsoft), MOV (Apple), MKV (Matroska) oder OGG (Xiph), die jedoch alle über unter-schiedliche Fähigkeiten verfügen. Zwar sind in der Lage, mehrere Audiospuren einzubetten, aber nur MOV, MP4 und MKV eignen sich auch für Untertitel oder Menüs, was etwa für die Wiedergabe in Form einer DVD wichtig ist. Somit ist bei der Wahl des Videoformats auch die Wahl des Codecs ent-scheidend für das Ergebnis.



Mit einem Videobearbeitungsprogramm wie Movavi gelingt es auch Anfängern in der Videobearbei-tung, ein geeignetes Ausgabeformat für das Internet zu erstellen. Generell lässt sich zusammenfas-sen, dass die Ausgabedatei größer wird, je mehr Details des Videos erhalten bleiben sollen. Dem entsprechend sollte die Komprimierung im Video Converter nicht zu hoch eingestellt werden, da es sonst zu Verlusten bei der Qualität des Videos kommt. Soll der Film lediglich auf einem PC, Laptop oder einem mobilen Endgerät angezeigt werden, sollte die Auflösung des Films auf das jeweilige Zielgerät eingestellt werden. Beim Streaming im Internet ist es von höherer Bedeutung, dass die Fil-me schnell laden lassen um einen Störungsfreien Ablauf zu gewährleisten.