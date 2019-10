Wird die EM 2024 doch im Free-TV zu sehen sein?

Nach dem Zuschlag der Übertragungsrechte für die Fußballeuropameisterschaft 2024 an die Telekom, hoffen die Öffentlich-Rechtlichen ARD und ZDF und auch Privatsender RTL weiterhin darauf, auch Spiele der EM übertragen zu dürfen.



Der ARD-Vorsitzende Ulrich Wilhelm sagte gegenüber der dpa, dass die ARD auch weiterhin bereit ist, die Übertragungsrechte zu wirtschaftlich und programmlich akzeptablen Bedingungen zu erwerben, um der EM 2024 ihrer gesellschaftlichen Bedeutung entsprechend die größtmögliche Verbreitung in Deutschland zu geben.