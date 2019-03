ZDF mit Themenschwerpunkt-Wochenenden in Reportage-Formaten

Im Verlauf des Frühjahrs werden drei neue Doku- und Reportage-Sendungen des ZDF jeweils an Wochenenden gemeinsame Themenschwerpunkte setzen.



Am 6./7. April geht es ums Wohnen, am 13./14. April um Verkehr, am 18./19. Mai um Europa. Alle drei Formate beleuchten die Themen je eine halbe Stunde aus unterschiedlichen Sichtweisen, wie die Redaktionsleitungen der Sendungen in Mainz berichteten.