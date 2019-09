"taff Weekend" läuft jetzt immer sonntags

Anstatt wie bisher am Samstagabend das Wochenende in den Fokus zu rücken, will ProSieben mit dem Magazin "taff Weekend" künftig am Sonntagabend auf die kommende Woche einstimmen.



Ab dem 29. September begrüßen Viviane Geppert und Christian Düren die Zuschauer auf dem neuen Sendeplatz. Die Wochenendversion des ProSiebens-Magazin gibt es jetzt fast auf den Tag genau zwei Jahre. Meldungen zu diesem Thema

Sie startete am 23. September 2017. Nun verschiebt ProSieben die Sendung auf den Sonntag. Sie wird im Anschluss an die "Newstime" um 18.05 Uhr ausgestrahlt.



Dem Magazin müssen zwei "Simpsons"-Wiederholungen weichen. Am bisherigen Sendetermin gibt es am Samstag dann von 15.40 Uhr bis 18 Uhr nun fünf Folgen "Two and a Half Men" am Stück.

