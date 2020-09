LINUX TV 1/2020 am Kiosk: 14 Enigma2-Boxen im Test

Wer aber individuell fernsehen will, auch eigene Videos nutzen möchte, Inhalte von Mediatheken archivieren will und beim Aussehen der Bildschirmmenüs nicht auf Standard steht, der benötigt eine Linux-Box mit Engma2-Oberfläche. Dabei spielt es vordergründig keine Rolle, ob es sich um 4K- oder HDTV-Geräte handelt, die Vorteile sind auf allen Geräten zu finden.

In dieser, unserer nunmehr siebenten Linux-TV-Ausgabe nehmen wir insgesamt 14 Receiver genauer unter die Lupe. Von der Dreambox One bis hin zu DX-Receivern von Octagon und Edision ist alles, was im letzten Jahr an Linux-Empfangsgeräten den Markt erklommen hat, vertreten.