Dokusat kooperiert mit DNMG: Mehr Reichweite für neuen Free-TV-Sender

Die Berliner Fernseh Gruppe und die Deutsche Netzmarketing GmbH haben laut eigenen Angaben einen langfristigen Rahmenvertrag über die Verbreitung von „Dokusat“ geschlossen.

Bei Dokusat handelt es sich um einen Free-TV-Sender, der im Januar 2024 gestartet wurde und den ganzen Tag lang Dokumentationen aus verschiedenen Themenbereichen zeigt. Der neu geschlossene Rahmenvertrag soll sich auf die Verbreitung des Programms in den Netzen der DNMG-Netzbetreiber beziehen, wie man einer Pressemitteilung vom Montag entnehmen kann. Dadurch soll der Sender eine größere Reichweite bei den über 200 in der DNMG organisierten Kabelnetzbetreibern erhalten. Zudem soll das Doku-Programm einer Vollverbreitung im deutschen Kabelfernsehen einen großen Schritt näherkommen, heißt es in der Ankündigung.

Dokusat für über zwei Millionen Haushalte

„Wir freuen uns sehr, unseren Netzbetreibern und ihren Kunden mit Dokusat ab sofort auch wieder einen jungen und frischen Dokumentations-Sender anbieten zu können. Zum Launch des Senders erreichen wir durch die Verbreitung in den Netzen unserer DNMG-Netzbetreiber sofort weit über zwei Millionen Haushalte.“, kommentiert Damian Lohmann, Senior Manager Partner Relations der DNMG.

„Unser Dank gilt der DNMG, die es Dokusat ermöglicht, unser Premium-Doku-Angebot bei bis zu 200 DNMG-Netzbetreibern als FreeTV zu verbreiten. Wir freuen uns auf die deutschlandweite Verbreitung im Kabel.“, ergänzt Marko Wünsch, Geschäftsführer von des Senders.

Quelle: DNMG