TV-Störung bei Vodafone: Sender verschwunden

Beim TV-Empfang über Vodafone soll es am Montag zu einer Störung gekommen sein. Inzwischen hat sich das Unternehmen selbst zu Wort gemeldet.

Seit ungefähr 8 Uhr am Montagmorgen sollen sich die Fehlermeldungen bei über 3.000 Vodafone-Kunden gehäuft haben, wie „Netzwelt“ zuerst berichtete. Eine Störung soll dafür gesorgt haben, dass bei Betroffenen plötzlich TV-Sender ausgeblendet werden, wie dem Bericht zu entnehmen ist. Der Bericht stellte dabei eine Verbindung zu aktuellen Empfangsproblemen der GigaTV Cable Box 2 her.

Auch Vodafone hatte derweil selbst auf technische Schwierigkeiten mit der GigaTV Cable Box 2 verwiesen. „Es werden keine Sender angezeigt bzw. ausgeblendet“, meldete das Unternehmen in seinem Online-Forum.

Die Vodafone GigaTV Cable Box 2; Bild: Vodafone

Störung bei Vodafone: Lösung für die GigaTV Cable Box 2

Eine reichliche Stunde später gab Vodafone allerdings bereits Entwarnung bezüglich der TV-Störung. Um 9.25 Uhr meldete das Unternehmen am Montag, dass Techniker den Fehler gefunden hätten, der für die überregionale Einschränkung verantwortlich ist. Vodafone empfiehlt dabei seinen Kundinnen und Kunden einen einfachen Stromreset mit dem Receiver, um das gewohnte Fernsehprogramm wiederherzustellen.

Quelle: Netzwelt, Vodafone

