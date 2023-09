Vodafone Kabel: Neuer Sender und HD-Aufschaltungen

Anzeige

Im Kabelnetz von Vodafone sind ab morgen zwei Sender auch in HD verfügbar, ein weiterer ist ganz neu mit dabei.

Anzeige

Die Kanäle Shop LC und Kabel Eins Doku stehen im Vodafone-Kabel ab morgen auch in HD zur Verfügung. Außerdem startet der Radiosender 90s90s komplett neu im Kabelnetz des Anbieters. Wie ein Vodafone-Sprecher gegenüber DIGITAL FERNSEHEN betonte, handelt es sich dabei um einen Roll-out, der bis zum 4. Oktober abgeschlossen sein soll. Es kann also sein, dass nicht alle Vodafone-Kunden die Sender sofort empfangen.

Kabel Eins Doku, Shop LC und 90s90s im Vodafone-Kabel

Regional war Kabel Eins Doku bei Vodafone bereits in HD-Qualität verfügbar, nämlich im ehemaligen Kabel Deutschland-Gebiet. Ab dem 28. September lässt sich der Doku-Sender auch im Vodafone-West-Gebiet, ehemals Unity Media, in HD empfangen. Auf dem Sender präsentiert die Mediengruppe ProSiebenSat.1 rund um die Uhr Dokumentationen und Reportagen aus diversen Themengebieten, wie Geschichte, Natur, Politik und Technik.

Shop LC verspricht Schmuck in preiswerter Qualität (Bild: Shop LC Deutschland)

Shop LC wiederum ist deutschlandweit dann auch in HD verfügbar. Der Shoppingsender kam erst in diesem Jahr ins Vodafone-Kabelnetz, zunächst aber nur in SD-Qualität (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Shop LC liefert ein 24h-Programm zu Schmuck und anderen Lifestyle-Produkten aus überwiegend eigener Fertigung zum kleinen Preis. Sein Deutschland-Debüt hatte der Sender 2021 via Sat und IPTV.

90s90s ist, wie der Name vermuten lässt, ein Radiosender für Fans der Musik aus den 1990er Jahren. Im Programm laufen etwa 90s House, EDM, Rock und Boygroups. Der Sender startete Anfang des Jahres im 2. DAB+ Bundesmux. Ein Porträt des Kanals lesen Sie hier.

Auch interessant: Vodafone Kabel: Alte Receiver statt GigaTV-Box für Pay-TV-Kunden