Vodafone schaltet weitere Pay-TV-Sender ab

Aus einer aktuellen Liste geht hervor, dass der Anbieter Vodafone bald noch mehr Pay-TV-Sender als angenommen aus dem Programm streicht.

Bereits seit Anfang des Jahres steht fest, dass Vodafone in Baden-Württemberg, Hessen und Nordrhein-Westfalen im Rahmen einer Harmonisierung der TV-Infrastruktur bestimmte Pay-TV-Sender abschalten wird (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Damals war die Rede von 16 Sendern, die künftig aus dem Programm fallen sollen. Ab dem 14. April wird dabei bei einigen Sendern die SD-Verbreitung eingestellt, andere Sender fallen ganz weg. Erst in dieser Woche warb der IP-TV-Anbieter Waipu.tv dafür, gewisse Sender in seinem Streamingprogramm weiter auszustrahlen.

In der letzten Zeit hat Vodafone auf seiner Website ein PDF-Dokument eingestellt, aus dem nun hervorgeht, dass die Zahl der abgeschalteten Sender noch einmal von 16 auf 20 gewachsen ist.

Diese Sender entfallen

Konkret werden folgende Pay-TV-Sender im Vodafone-Netz künftig nicht mehr verbreitet: Animal Planet, auto motor sport, BabyTV, BBC Entertainment, BonGusto, Classica, doxx, E! Entertainment, Extreme Sports Channel, Gute Laune TV, Jukebox, Motorvision TV, MTV 80s, MTV Hits, MTV Live, Nicktoons, OCKO, Penthouse TV, RTL Passion und Deutsches Wetterfernsehen.

Darüber hinaus wird für sieben Kanäle künftig nur noch HD-Auflösung angeboten. Somit entfallen bald die SD-Versionen von Discovery Channel, eSports1, NatGeo Wild, ProSieben FUN, RTL Crime, Sony Channel und Universal TV. Der Sender LUST PUR wird derweil künftig nur noch in SD-Qualität ausgestrahlt.

Welche Sender in verschiedenen Paketen weiterhin enthalten sind, lässt sich in folgendem Dokument von Vodafone einsehen.