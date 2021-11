DAB Plus: Aufschaltungen und Frequenzwechsel im ganzen Land

Anzeige

In mehreren Bundesländern gibt es aktuell Aufschaltungen und Frequenzwechsel bei den DAB Plus Programmen zu verzeichnen.

Zwischen Neumünster und Lübeck sollen die NDR Programme etwa ab sofort in noch besserer Qualität zu empfangen sein. Ein neuer Sender in Bad Segeberg soll zu dem den mobilen Empfang auf den Bundesstraßen 205, 206, 404 und 432 verbessern. Wie das DAB Plus Digitalradio Büro in einem aktuellen Newsletter mitteilte, wächst außerdem in Berlin und Brandenburg die Programmvielfalt. Folgende Veranstalter haben dabei eine DAB Plus Kapazität für die Dauer von sieben Jahren erhalten:

Joachim Ackermann für die Veranstaltung des Hörfunkprogramms Großstadtradio

The Radio Group GmbH für die Veranstaltung des Hörfunkprogramms Radio Holiday

Babelsberg Hitradio GmbH für Verbreitung des bereits zugelassenen Programms Radio BHeins

MEGA Radio GmbH für die Veranstaltung des Hörfunkprogramms MEGA Radio Berlin

ByteFM – Auszüge des Programms wurden bisher zwei Stunden bei ALEX Berlin gesendet – ist zukünftig täglich über den DAB Plus-Kanal 7 B in Berlin zu hören.

Neuer DAB Plus Multiplex im Saarland

Neues gibt es auch aus Thüringen, dort ist ab sofort auch das Programm von LandesWelle Thüringen via DAB Plus empfangbar (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Zudem ist im Saarland jetzt der neue, landesweite Multiplex mit 15 Privatsendern on Air. Folgendes Senderangebot in bester digitaler Qualität soll man jetzt via Antenne im Großraum Saarbrücken empfangen können:

bigFM Saarland (bigFM PPG S.W. GmbH)

CityRadio Homburg (The Radio Group GmbH)

CityRadio Neunkirchen (The Radio Group GmbH)

CLASSIC ROCK RADIO (Euro-Radio Saar GmbH)

CityRadio Saarbrücken (The Radio Group GmbH)

CityRadio Saarlouis (The Radio Group GmbH)

nice (NICE Broadcast & Media GmbH)

CityRadio Sankt Wendel (The Radio Group GmbH)

RADIO HOLIDAY (The Radio Group GmbH)

Radio Mélodie (Radio Mélodie, französischsprachig)

JOKE FM Comedy und Hits (JOKE FM Radio Broadcast GmbH)

RADIO SALÜ (RADIO SALÜ Euro-Radio Saar GmbH)

Radio TEDDY (Radio TEDDY GmbH & Co. KG)

Saarfunk 1 (Medien Saarland GmbH)

Saarfunk 2 (Medien Saarland GmbH)

Im ersten Quartal 2022 soll laut Digitalradio Büro schließlich das Programm „Oldie Antenne“ (Antenne Bayern GmbH & Co. KG) aufgeschaltet werden, sodass die Plattform vollständig belegt sein wird.

Zudem hat der Bayerische Rundfunk in Vilsbiburg einen neuen DAB Plus Senderstandort in Betrieb genommen (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Das bayernweite DAB-Plus-Angebot wird dabei auf Kanal 11 D gesendet, die Regionalangebote sind in Niederbayern auf Kanal 7D zu finden.

Quelle: DAB Plus Digitalradio Büro