Deutschlandradio baut DAB+ Netz aus: Fünf neue Sender in 2023

Anzeige

Deutschlandradio will laut eigenen Angaben die Digitalisierung des Hörfunks vorantreiben und hat die Inbetriebnahme von fünf neuen Sendeanlagen bei Media Broadcast beauftragt.

Anzeige

Zunächst soll in der kommenden Woche der Sender Zwickau in Sachsen aufgeschaltet werden, teilte Deutschlandradio am Freitag mit. Im weiteren Verlauf des Jahres sollen dann Sender in Bad Kreuznach (Rheinland-Pfalz), Hornisgrinde und Mainhardt (Baden-Württemberg) und Merchingen (Saarland) folgen.

Wie Deutschlandradio ausführt, sollen sich mit dem Ausbau des bundesweiten DAB+ Sendernetzes die Empfangsbedingungen gerade in dünner besiedelten Regionen deutlich verbessern. Der 1. nationale DAB+ Multiplex im Kanal 5C umfasst dabei die Programme Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk Nova, den Digitalkanal Deutschlandfunk Dokumente und Debatten sowie neun weitere private Programme, heißt es in der Ankündigung.

Ende 2023 soll das bundesweite Sendernetz insgesamt 165 Standorte umfassen, womit die Zahl der Einwohner, welche die 13 Programme mit einer Zimmerantenne zuhause empfangen können, auf etwa 75,4 Millionen anwächst, erklärt der Anbieter. Dies entspreche fast 91 Prozent der Bevölkerung.

Quelle: Deutschlandradio

Bildquelle: DLF_sw: © DLF