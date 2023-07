Oldie Antenne jetzt auch bundesweit über DAB+

Anzeige

Ab dem 31. Juli kann man den Radiosender Oldie Antenne auch bundesweit über den Digitalradiostandard DAB+ hören, wie der Betreiber mitteilte.

Anzeige

Der bundesweite Sendestart von Oldie Antenne über DAB+ folgt auf den teilnationalen Sendestart in acht Bundesländern, kann man der Ankündigung der Antenne Bayern Group entnehmen.

„Für die Oldie Antenne hat uns in den vergangenen Monaten aus ganz Deutschland eine große Nachfrage seitens der Hörerinnen und Hörer erreicht: Sie wünschen sich sehr, dass sie ihren Lieblingssender auch digital-terrestrisch via DAB+ bei ihnen zuhause und im Auto hören können“, zitiert die Antenne Bayern Group ihren CEO Felix Kovac. „Aufgrund der bislang regional begrenzten DAB+ Verfügbarkeit zahlt die bundesweite Aufschaltung insbesondere auf den Empfang in unserem Heimatmarkt Bayern und in Baden-Württemberg ein, wo wir bereits heute eine außergewöhnlich hohe Nutzung über das Internet haben und uns besonders starke Hörerzuwächse erhoffen.“

Wie die Gruppe erklärt, sollen die landesweiten Verbreitungen von Oldie Antenne via DAB+ in ausgewählten Bundesländern die technische Reichweite neben der Ausstrahlung über den zweiten Bundesmux verstärken. Außerhalb Bayerns soll der Sender weiterhin auch über die App, Smart Devices und die Website empfangbar sein, führt der Betreiber aus.

Quelle: Antenne Bayern Group

Bildquelle: df-oldie-antenne: Antenne Bayern