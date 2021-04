French Open in UHD HDR: Eurosport 4K überträgt via HD Plus

Anzeige

Eurosport wird rund 120 Stunden Live-Tennis der French Open aus Roland Garros in UHD HDR und mit deutschem Kommentar übertragen. Halbfinal- und Finalspiele in brillanter Bildqualität inklusive.

An jedem der 15 Turniertage werden alle Spiele auf dem Centre Court Philippe Chartier bei Eurosport 4K auf UHD1 zu sehen sein. Damit wiederholt der traditionell vom Pariser Grand Slam-Turnier live übertragende Sportsender sein Engagement aus dem Vorjahr. Damals musste das Turnier jedoch im Gegensatz zu diesem Mal vom Frühjahr in den Herbst verlegt werden. Anno 2020 zeigte Eurosport die French Open erstmals in UHD HDR via HD Plus. UHD-Übertragungen gab es auch schon im Jahr zuvor (DIGITAL FERNSEHEN berichtete).

Dieses Jahr finden die French Open vom Sonntag, den 30. Mai, bis zum 13. Juni wie immer auf der Tennisanlage Roland Garros statt.

Empfangsvoraussetzung ist entweder ein HD Plus Modul, einen HD Plus UHD-Receiver oder einen Fernseher, in dem HD Plus bereits integriert ist. Neben einem entsprechend ausgerüsteten UHD-TV, gehört selbstredend auch ein aktives HD Plus Sender-Paket sowie Satellitenempfang über Astra 19.2 Grad Ost dazu.

Eurosport berichtet natürlich auch umfangreich im Free-TV von den French Open. Neu ist 2021, dass auch Servus TV Deutschland in die Live-Übertragungen aus Roland Garros miteinbringt (DF-Artikel hierzu).

