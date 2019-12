Nicht verpassen: Heute Sendestart von VoxUp

Die Spannung steigt, heute Abend um 20.15 Uhr geht der Vox-Ableger VoxUp an den Sendestart. Wer in den Werbepausen von Vox zu VoxUp umschaltet, sieht übrigens immer die gleiche Werbung.

Schon jetzt sendet der Kanal via Satellit und Kabel einen Trailer, doch richtig los geht es um 20.15 Uhr mit den ersten drei Folgen der Vox-Kult-Serie „Ally McBeal“. Während der Woche gibt es wie bereits berichtet die drei großen Themenblöcke „Wohnen“ (vormittags, mittags), „Genuss“ (nachmittags) und „Tiere“ (Vorabend). Samstags zeigt VoxUp tagsüber „Vier Hochzeiten und eine Traumreise“ und sonntags dann „Shopping Queen“.

Eine Besonderheit bei VoxUp ist die Bundle-Lösung bei der Werbung, wie Andreas Kösling, Sales-Chef der Ad Alliance, gegenüber dem Branchenmagazin W&V erzählte. Die Werbeinseln der Sender Vox und VoxUp werden gekoppelt ausgestrahlt. Das gab es bisher im deutschen TV-Markt noch nicht, obwohl man als TV-Zuschauer oft den Eindruck hat, dass sich die TV-Sender bei der Ausstrahlung ihrer Werbung absprechen.

Mit dieser Praxis will man den den Forderungen der Werbekunden nach hohen Nettoreichweiten und mehr Umfeldern auf dem „Vox-typisch hohen Qualitätsniveau nachkommen“, sagte Kösling dem Magazin. Die Werbeinseln sollen so synchron wie möglich geschaltet werden. Angst haben, dass Dialoge abbrechen, weil sekundengenau die Sendung unterbrochen wird, muss man aber nicht. Hier gibt es ein paar Sekunden Verschiebung.

Wer also von Vox auf VoxUp umschaltet, weil gerade Werbung läuft, hat kein Glück auf normales Programm, denn er sieht in den ersten vier Wochen sogar die identische Werbung. In den ersten vier Wochen laufen die Spots der Werbekunden ohne Aufpreis bei VoxUp parallel. Ab Januar müssen sie dann extra dafür zahlen.