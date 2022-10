HD-Upgrade für Netflix-Basistarif dank Abo-Variante mit Werbung

Anzeige

Upgrade statt Preiserhöhung: Manch einer ahnte bei der Ankündigung des Netflix-Abos mit Werbung bereits Ungemach für den eigenen Tarif, doch der Streamingdienst beschwichtige im gleichem Atemzug:

„Für bereits laufende Abonnements und Mitgliedschaften ergeben sich keine Änderungen. Das Basis-Abo mit Werbung ergänzt unsere bestehenden werbefreien Basis-, Standard- und Premium-Abos.“ Das ist jedoch nicht die ganze Wahrheit, denn ein Upgrade für den Basis-Tarif lässt Netflix dabei völlig ungeachtet.

Aus SD mach HD

Denn dort bekommt man bald HD- anstatt SD-Qualität. Einen exakten Zeitplan für das Upgrade nannte Netflix in seiner Mitteilung noch nicht. Es ist jedoch davon auszugehen, dass es spätestens mit der Einführung des Abos mit Werbung, welches ebenfalls eine Videoqualität bis zu 720p bieten soll, dann wohl so weit sein wird. Alles andere würde keinen Sinn machen.

Kein Netflix-Upgrade für Standard- oder Premium-Tarif

Damit unterscheidet sich der 8-Euro-Tarif nur noch durch die Anzahl der verwendbaren Geräte vom 13-Euro-Pendant. Denn hier (als auch in der Premium-Variante für 18 Euro) ändert sich, so wie Netflix es ja eingangs beteuerte, tatsächlich nichts an den Parametern. Nicht wenige Medienberichte spekulierten zuletzt darüber, ob die anderen Abos im Preis steigen könnten, wenn Netflix erst einmal den Tarif mit Werbung gelauncht hat. Doch danach sieht es zumindest zunächst nicht aus.

In der Vergangenheit ist es jedoch regelmäßig zu Anpassungen bei den Monatskosten gekommen. Letztmalig 2021, als die Standard-Variante um einen und das Premium-Abo um zwei Euro teurer wurden.

