BLU-RAY MAGAZIN 1/2023 – 15 Jahre Jubiläum!

Anzeige

In diesem Jahr feiert das BLU-RAY MAGAZIN nicht nur sein 15-jähriges Bestehen, es kommen auch noch zahlreiche Filme in die Kinos, die durch die letzten Corona-Jahre verzögert wurden und uns nun ein Blockbusterjahr sondergleichen bescheren.

Anzeige

Dazu gehören „Oppenheimer“, „Dune Teil 2“, „Indiana Jones und das Zifferblatt des Schicksals“, „Mission: Impossible – Dead Reckoning Teil 1“, „John Wick Kapitel 4“, „Guardians Of The Galaxy Vol. 3“, „Evil Dead Rise“, „Aquaman And The Lost Kingdom“, „Scream VI“, „Transformers: Rise Of The Beasts“, „The Hunger Games: The Ballad Of Songbirds And Snakes“ und natürlich „Der Super Mario Bros. Film“, um nur einige zu nennen. Motivation zum Kinogang gibt es also genug.

BLU-RAY MAGAZIN online lesen Das BLU-RAY MAGAZIN ist auf vielen Online-Plattformen verfügbar, hier eine Übersicht:

• Bäume pflanzen im Umwelt-Abo oder E-Paper als Einzelheft/Abo bei United Kiosk

• E-Paper-Flatrate mit vielen weiteren Zeitschriften bei Readly

• Werbefinanziert und (auf Wunsch) kostenlos bei Read-it

• E-Paper als Einzelheft oder im Abo bei iKiosk

• E-Paper als Einzelheft oder im Abo bei Onlinekiosk

• E-Paper lesen auf Amazon Kindle

Dieses Überangebot an Big-Budget-Produktionen sollte man auch noch mal so richtig genießen, egal ob es sich hauptsächlich um Fortsetzungen handelt oder nicht. Denn wer weiß, wie viel zukünftig noch in Filmproduktionen investiert wird bei so vielen Kinokassen-Rohrkrepierern in letzter Zeit. Andererseits hat James Camerons „Avatar: The Way Of Water“ in nur wenigen Wochen die Zwei-Milliarden-Grenze spielend überschritten … oder sollte man besser übersprungen sagen? Und das zeigt, dass auch in diesen vermeintlich dunklen Zeiten fürs Kino ein großes Interesse an Leinwand-Spektakeln besteht.

In der ab sofort am Kiosk und digital erhältlichen Ausgabe des BLU-RAY MAGAZINS läuten wir das Kinojahr mit den zwei Fortsetzungen „Creed III“ und „Shazam: Fury Of The Gods“ ein. Der Heimkinobereich wirkt noch etwas verschlafen, dadurch dass sich viele Produktmanager und -managerinnen noch von den Strapazen des letzten Weihnachtsgeschäftes erholen. Und das zieht sich für gewöhnlich bis Anfang Februar hin. So mussten wir beispielsweise auf einen Test zu „The Witch Part 2 – The Other One“ verzichten, da uns die Blu-ray nicht vorlag. Und doch gibt es mit „Vesper Chronicles“, „Black Adam“, „Amsterdam“ und „Strange World“ bereits so einige potente, wenn auch umstrittene Titel, die große, hochqualitative Unterhaltung bieten. Das ist auf jeden Fall hervorragender Stoff für heiße Filmdiskussionen.

Im Serienbereich berühren diesmal „Better Call Saul“ und „Westworld“ mit ihren finalen Staffeln, während die Haudegen „Reacher“ und „Peacemaker“ ihren explosiven Einstand feiern. Bei den UHD-Veröffentlichungen zeigt sich mit Titeln wie „House Of The Dragon“, „Three Thousand Years Of Longing“ und „Black Adam“ wie exzellent aktuelle 4K-Filme und -Serien aussehen können. Zudem lassen sich in diesem Heft auch einige Geheimtipps wie etwa die koreanischen Blockbuster „Alienoid“ und „The Roundup“, das erotische Comedy-Remake „Just One Night“ oder das noirige Anime-Kunstwerk „Lupin III: The Woman Called Fujiko Mine“ entdecken, die in Fan-Kreisen alles andere als geheim sind. Das 15. Jahr wird großartig! Gehen wir’s an!

Das BLU-RAY MAGAZIN 1/2023 gibt es überall am Kiosk sowie aktuell und zum Nachbestellen via Heftkaufen und Amazon. Oder bestellen Sie ein Abo. Wir freuen uns sehr über jeden neuen Abonnenten! Besuchen Sie auch unser Facebook-Profil.

Und das lesen Sie im BLU-RAY MAGAZIN 1/2023:

Aktuelles

Editorial

Filmnews

Comics: Filmhelden

Specials

Im Kino: Creed III

Streaming: Abschied von den „jerks.“

Titelstory: „Shazam: Fury Of The Gods“

Test des Monats: Vesper Chronicles

Gaming: Hogwarts Legacy

Technik: Loewe bild i.48 dr+

Blu-ray Tests

Blockbuster

Vesper Chronicles, Amsterdam, Black Adam, Strange World

Vesper Chronicles, Amsterdam, Black Adam, Strange World Anspruch

Triangle Of Sadness, I Love My Dad, Der Gesang der Flusskrebse, Damascus Under Fire

Triangle Of Sadness, I Love My Dad, Der Gesang der Flusskrebse, Damascus Under Fire Komödie

SimsalaGrimm, Der junge Häuptling Winnetou, Secret Headquarters, Just One Night, Liebesdings, Mein Lotta-Leben – Alles Tschaka mit Alpaka!, Faking Hitler, Let The Wrong One In, Jagdsaison, Guglhupfgeschwader

SimsalaGrimm, Der junge Häuptling Winnetou, Secret Headquarters, Just One Night, Liebesdings, Mein Lotta-Leben – Alles Tschaka mit Alpaka!, Faking Hitler, Let The Wrong One In, Jagdsaison, Guglhupfgeschwader Animation

Detektiv Conan: Die Halloweenbraut, Summerghost, Dragon Ball, Lupin III: The Woman Called Fujiko Mine, Fortune Favors Lady Nikuko, Nana

Detektiv Conan: Die Halloweenbraut, Summerghost, Dragon Ball, Lupin III: The Woman Called Fujiko Mine, Fortune Favors Lady Nikuko, Nana Thriller

Jezabel, Transfusion, Tin Can, Shot In The Dark, Hitman Confessions, Detective Kight Rogue, The Clockwork Killings, Chase, The Roundup, The Family, Pfad der Vergeltung, The Devil’s Light, The Good Neighbor, Alienoid, Blade Of The 47 Ronin, Demon Lake, Split Desires, White Elephant

Jezabel, Transfusion, Tin Can, Shot In The Dark, Hitman Confessions, Detective Kight Rogue, The Clockwork Killings, Chase, The Roundup, The Family, Pfad der Vergeltung, The Devil’s Light, The Good Neighbor, Alienoid, Blade Of The 47 Ronin, Demon Lake, Split Desires, White Elephant Horror

Orphan – First Kill, Halloween Ends, The Invitation, Christmas Bloody Christmas, Mandrake

Orphan – First Kill, Halloween Ends, The Invitation, Christmas Bloody Christmas, Mandrake Retro

Die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug, The Warriors, Doctor Who – Das Haus der 1000 Schrecken, Doctor Who – Das Urteil: Der schlimmste Feind

Die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug, The Warriors, Doctor Who – Das Haus der 1000 Schrecken, Doctor Who – Das Urteil: Der schlimmste Feind Serie

Doctor Who Flux, Better Call Saul (Staffel 6), The Last Kingdom (Staffel 5), Das Haus der Träume (Staffel 1), Westworld (Staffel 4), Reacher (Staffel 1), Peacemaker (Staffel 1), Raised By Wolves (Staffel 2), Moonage Daydream

Doctor Who Flux, Better Call Saul (Staffel 6), The Last Kingdom (Staffel 5), Das Haus der Träume (Staffel 1), Westworld (Staffel 4), Reacher (Staffel 1), Peacemaker (Staffel 1), Raised By Wolves (Staffel 2), Moonage Daydream Kurztests

Allein mit dir, The Yacht, Supergirl (Staffel 6), Die Känguru Verschwörung, Bonn, After Forever

Allein mit dir, The Yacht, Supergirl (Staffel 6), Die Känguru Verschwörung, Bonn, After Forever UHD

The Frighteners, Bullet Train, Black Adam, Three Thousand Years, Wer die Nachtigall stört, Goldhelm, Satuday Night Fever, The Driver, Singin’ In The Rain, Der Prozess, House Of The Dragon (Staffel 1), Scream 2, Doppelmord, Kick-Ass, Pulp Fiction, Reminiscence, Space Jam A New Legacy, The Green Mile, Cry Macho