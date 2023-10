„Gangs of London“: Staffel 2 der brutalen Sky-Serie bald ebenfalls auf Blu-ray

Anzeige

Nachdem im August die erste Staffel der blutigen Gangsterserie „Gangs of London“ für das Heimkino erschien, folgt nun auch die zweite Staffel.

Das Sky Original „Gangs of London“ hatte bereits 2020 seine Streaming-Premiere gefeiert und erschien erst in diesem Sommer reichlich verspätet auf Blu-ray und DVD, wie DIGITAL FERNSEHEN berichtete. In England war die Staffel bereits im Jahr der Erstausstrahlung physisch für das Heimkino erschienen. Wie das Unternehmen Polyband diese Woche ankündigte, wird die zweite Staffel des äußerst brutalen Sky-Formats noch in diesem Jahr ebenfalls auf Blu-ray und DVD erscheinen. Ab dem 24. November 2023 kann man erneut in die Londoner Unterwelt eintauchen. Schon jetzt kann man die Editionen vorbestellen.

Darum geht es in „Gangs of London“ Staffel 2

Die Handlung der zweiten Staffel von „Gangs of London“ beschreibt Polayband in seiner Ankündigung folgendermaßen: „Nach dem Zusammenbruch des Wallace-Dumani-Imperiums fehlt es an Ordnung im britischen Banden-Business und neue Gangster versuchen Fuß zu fassen. Der eiskalte Koba wird von Asif beauftragt, in London aufzuräumen, denn ein neuer Waffenhändler scheint ihm Konkurrenz zu machen. Bald darauf rollt ein gnadenloses Killerkommando durch die Unterwelt und sorgt für eine neue Verteilung der Macht.“

Zum Cast der Serienstaffel gehören unter anderem Sope Dìrísù, Michelle Fairley, Brian Vernel und Waleed Zuaiter. Bei Wow sind beide Staffeln des Sky Originals weiterhin auf Abruf zum Streamen verfügbar. Eine dritte Staffel wurde von Sky bereits bestätigt.

