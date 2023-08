„Gangs of London“: Blutige Sky-Serie erscheint doch noch auf Blu-ray

Anzeige

Ab diesem Monat kann man die erste Staffel der äußerst brutalen Gangster-Serie „Gangs of London“ von Sky auch auf Blu-ray und DVD erwerben.

Inzwischen hätte man es schon kaum noch für möglich gehalten: Nachdem das Sky Original „Gangs of London“ schon 2020 seine Streaming-Premiere bei dem Pay-TV-Anbieter feierte, hat es nun mehrere Jahre gedauert, bis man sie sich auch auf Blu-ray und DVD für die heimische Sammlung sichern kann. Im Heimatland England erschien die erste Staffel von „Gangs of London“ bereits im Jahr der Erstausstrahlung auf Blu-ray.

© Sky UK Limited

„Gangs of London“ ab Ende August auf Blu-ray

Das Unternehmen Polyband bringt die erste Staffel der Mafiaserie mit insgesamt neun Episoden am 25. August 2023 in Deutschland für das Heimkino heraus. Die Blu-ray-Edition erscheint dabei mit drei Discs und kann bereits vorbestellt werden. Als Bonusmaterial sind Featurettes zur Entstehung der Serie angekündigt.

Besonders wichtig: Die einzelnen Episoden werden laut „Schnittberichte„-Portal ungekürzt mit einer FSK-18-Freigabe veröffentlicht. „Gangs of London“ überzeugte zwar nicht immer inhaltlich, wie DIGITAL FERNSEHEN rezensierte, dafür gehören die extrem brutalen Action- und Kampfszenen nicht nur zu den härtesten, sondern auch spektakulärsten, die man in den vergangenen Jahren im Fernsehen erleben konnte. Unter anderem war Gareth Evans für die Entstehung der Serie verantwortlich, der bereits den gefeierten Actionfilm „The Raid“ inszeniert hatte.

„Gangs of London“ erzählt vom Aufstieg von Sean Wallace (Joe Cole), der nach dem Mord an seinem Vater in dessen Fußstapfen tritt, ein ganzes Imperium lenken und zugleich den Mörder ausfindig machen will. Die Familie Wallace wird dabei in einen brutalen Machtkampf in der Londoner Unterwelt verwickelt, in der jeder nach der Kontrolle über die korrupten Geschäfte der Stadt greift. Zum Cast der Show gehört unter anderem die aus „Game of Thrones“ bekannte Michelle Fairley.

Staffel 1 und 2 auf Abruf bei Wow

2022 startete bereits eine zweite Staffel des Formats bei Sky. In England liegt dazu ebenfalls eine Blu-ray-Auswertung vor. Für den deutschen Markt müssen alle Fans physischer Medien aktuell mit der ersten Staffel Vorlieb nehmen. Eine deutsche Edition zu der Fortsetzung steht noch aus. Bei Wow sind beide Staffeln des Sky Originals weiterhin auf Abruf verfügbar. Eine dritte Staffel wurde von Sky bestätigt.

