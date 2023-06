20 Jahre „DSDS“: Das große Jubiläum heute Abend im Free-TV

Anzeige

Ganze zwei Jahrzehnte gibt es nun schon das Gesangs-Casting-Format „Deutschland sucht den Superstar“, kurz „DSDS“. Heute zur Primetime zeigt RTL die Show zum Jubiläum.

Alles fing an im November 2002. Nachdem die Musik-Castingshow „Popstars“ im Jahr 2000 im deutschen Fernsehen einen durchschlagenden Erfolg feierte und die No Angels als Girl-Group an die Chart-Spitze katapultierte, legte Dieter Bohlen mit seinem Format „Deutschand sucht den Superstar“ nach. Rückblickend hat sich bereits erwiesen, welche Sendung den längeren TV-Atem hat.

Staffel 21 von „DSDS“ ist bereits angekündigt

Wie bei „Popstars“ ist auch „Deutschland sucht den Superstar“ der Ableger eines erfolgreichen internationalen TV-Formats – in diesem Fall von der britischen Casting-Show „Pop Idol“. Während „Popstars“ in Deutschland mit der 11. Staffel im Jahr 2015 jedoch zu Ende ging, haben die Verantwortlichen von „DSDS“ bereits die 21. Staffel für 2024 angekündigt, obwohl doch die 23. Staffel Anfang diesen Jahres die letzte sein sollte. Der Quotenerfolg spricht also offensichtlich für sich.

20 Jahre „DSDS“ mit Dieter Bohlen

„DSDS“: Pop-TItan Dieter Bohlen; Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius – Kein „Deutschland sucht den Superstar“ ohne Dieter Bohlen

Nach ganzen 20 Jahren „DSDS“ sind die Finalisten der ersten Staffel aus dem Jahr 2003 fast schon eine verblasste Erinnerung. Doch damals waren sie in aller Munde: Staffelsieger Alexander Klaws, Zweitplatzierte Juliette Schoppmann und nicht zuletzt Exot und Publikumsliebling Daniel Küblböck, der es bis ins Halbfinale schaffte.

Eine Konstante seit Beginn ist der kontroverse, aber höchst erfolgreiche Musikproduzent Dieter Bohlen, der bis auf die 19. Staffel stets in der Jury saß, deren restliche Mitglieder von Jahr zu Jahr aber immer wieder wechselten. Dabei ist Bohlen für seinen rauen Umgangston mit den Kandidaten bekannt. Grobe Beleidigungen gegenüber weniger talentierten Sängerinnen und Sängern rutschten ihm jedenfalls äußerst häufig von den Lippen und zementierten die Hassliebe, die das Publikum ihm gegenüber empfand.

Das „DSDS“-Jubiläum heute um 20.15 Uhr bei RTL

Heute Abend, den 10. Juni, zeigt RTL also um 20.15 Uhr „20 Jahre Deutschland sucht den Superstar – Das große Jubiläum“. Dabei handelt es sich um ein Best of, dass die Höhepünkte der letzten 20 Staffeln nochmals Revue passieren lässt. Kommentiert wird das Ganze von ehemaligen Jury-Mitgliedern und Teilnehmern.

