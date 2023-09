„Jurassic Park“-Klassiker heute und morgen im Free-TV

Anzeige

Am Dienstag- und Mittwochabend zeigt der Sender Nitro zwei ältere Filme der Dino-Abenteuer-Reihe „Jurassic Park“.

Am Dienstagabend kann man bei Nitro mal wieder erleben, wie die „Jurassic Park“-Reihe ihren Anfang nahm. Um 20.15 Uhr läuft auf dem Sender der erste Teil aus dem Jahr 1993. Damals spielten Laura Dern, Jeff Goldblum, Richard Attenborough und Samuel L. Jackson zentrale Rollen. Der Abenteuerfilm erzählt vom Freizeitpark eines größenwahnsinnigen Milliardärs, in dem Dinosaurier per moderner Gen-Technik geklont und wieder zum Leben erweckt wurden. Doch die Tiere lassen sich nur bedingt unter Kontrolle halten.

„Jurassic Park 2“ am Mittwoch

1997 erhielt Steven Spielbergs Filmklassiker dann eine erste Fortsetzung, die Nitro am Mittwochabend ausstrahlen wird. Sendezeit ist hierbei ebenfalls 20.15 Uhr. Neben Jeff Goldblum und Richard Attenborough ist in „Vergessene Welt: Jurassic Park“ unter anderem Julianne Moore zu sehen. Der zweite Teil der Reihe erzählt dabei von neuem Chaos, nachdem sich überlebende Dinosaurier aus dem Vorgänger auf einer Nachbarinsel angesiedelt haben. Regie führte erneut Steven Spielberg.

