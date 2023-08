Böhmermann-Show kommt erstmals in die Primetime

Anzeige

Nach langer Pause kehrt eine kuriose Show mit Jan Böhmermann ins ZDF-Programm zurück – und landet direkt in der Primetime.

Mit seiner gesellschaftskritischen Satire-Sendung „ZDF Magazin Royale“ besetzt Jan Böhmermann seit Ende 2020 einen festen Platz in der freitäglichen ZDF Late-Night. Schon oft beschwerte er sich über die späte Sendezeit, insbesondere mit Blick auf die vor dem „Magazin Royale“ laufende „Heute-Show“. Während Böhmermann mit dieser Sendung bisher vergeblich auf einen früheren Sendeplatz hofft, bietet ihm das ZDF nun mit einem anderen Format die große Bühne. „Lass dich überwachen!“ kommt Ende September in die Primetime.

In der Show machen Jan Böhmermann und sein Team arglose Studiozuschauer zu unfreiwilligen Stars der Show. Ob Instagram-Accounts, TikTok-Clips, Blogeinträge oder längst vergessene Internet-Jugendsünden: Vor der Aufzeichnung durchleuchtet das „Lass dich überwachen!“-Team die Internetaktivitäten und Profile aller Studiozuschauer. Die Sendung verspricht, daraus eine bunte und überraschende Show mit allerlei Spielen, Aktionen und Preisen zu machen. Außerdem werden verschiedene Promis und Gaststars auftreten.

Bereits 2018 bis 2019 war „Lass dich überwachen!“ als „Prism is a Dancer Show“ halbjährlich im ZDF zu sehen – damals noch im Late-Night-Programm. Mit der Corona-Pandemie wurde die Sendung dann auf Eis gelegt. Zuvor wurde im „Neo Magazin Royale“ häufiger die Rubrik „Prism is a Dancer“ gezeigt. Auch in jenem Fall machten Böhmermann und sein Team private Informationen des Studiopublikums im Netz ausfindig und konfrontierten die entsprechenden Zuschauer damit.

„Lass dich überwachen!“ läuft am Mittwoch, 20. September 2023, um 20.15 Uhr im ZDF. Bereits ab 18.00 Uhr wird die Show in der ZDF Mediathek verfügbar sein.

