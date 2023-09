„Dead Man Walking“ mit Sean Penn heute ohne Werbung im TV

Anzeige

Am Montag Abend kann man Tim Robbins‘ Drama „Dead Man Walking“ mit Sean Penn ohne Werbung im Free-TV sehen.

Anzeige

Neben Sean Penn und Susan Sarandon kann man in „Dead Man Walking“ unter anderem Robert Prosky, Raymond J. Barry, R. Lee Ermey und Lois Smith in weiteren Rollen erleben. Arte zeigt das US-amerikanische Drama aus dem Jahr 1995 am Montagabend (25. September 2023) zur Primetime um 20.15 Uhr. Eine weitere Wiederholung folgt am 28. September um 1.20 Uhr.

Darum geht es in „Dead Man Walking“

Die Handlung fasst Arte folgendermaßen zusammen: „Seit sechs Jahren sitzt Matthew Poncelet wegen Doppelmordes in der Todeszelle und wartet auf seine Hinrichtung. Als letzte Chance sucht er Kontakt zu der Nonne Helen Prejean, um eine Begnadigung zu erwirken. Helen, die keine Erfahrung mit Häftlingen hat, will Poncelet Beistand leisten, woraufhin sich eine intensive Verbindung zwischen den beiden entwickelt. Als das Gnadengesuch abgelehnt wird, steht sie ihm in seinen letzten Stunden zur Seite. Dabei wird sie mit den Eltern der Opfer konfrontiert, die für Helens Bemühungen um den Mörder ihrer Kinder kein Verständnis aufbringen können.“

Quelle: Arte